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"На кону выживание": в США заявили о начале прямого конфликта с Россией

"На кону выживание": в США заявили о начале прямого конфликта с Россией - РИА Новости, 18.11.2024

"На кону выживание": в США заявили о начале прямого конфликта с Россией

США перешли в стадию прямого противостояния с Россией, разрешив Украине бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS, заявил военный аналитик и бывший... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:55

2024-11-18T08:55

2024-11-18T14:36

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. США перешли в стадию прямого противостояния с Россией, разрешив Украине бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.По словам эксперта, Вашингтон и НАТО помогли Киеву спланировать вторжение ВСУ в Курскую область, а разрешение бить западным оружием говорит уже о прямом участии в конфликте."США сейчас находятся в состоянии войны с Россией", — написал Риттер.Как отметил аналитик, такой шаг связан с отчаянием, возникшим из-за перспективы неминуемой победы России на поле боя, и победой на выборах в США Дональда Трампа, желающего предотвратить дальнейшую эскалацию.Администрация президента Джо Байдена, считает эксперт, хочет повысить градус напряженности, тем самым заставив команду Трампа придерживаться такого же курса."На карту поставлено выживание Америки и мира", — предупредил Риттер.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.

https://ria.ru/20241118/sholts-1984336048.html

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