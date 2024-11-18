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Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II - РИА Новости, 18.11.2024
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20:55 18.11.2024 (обновлено: 22:28 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/sdelka-1984473687.html
Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II
Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II - РИА Новости, 18.11.2024
Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II
Французский аукционный дом Aguttes, ранее продавший украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II, не... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:55
2024-11-18T22:28
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ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Французский аукционный дом Aguttes, ранее продавший украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II, не будет отменять сделку, сообщили РИА Новости в организации.&quot;Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями провел в отношении нас расследование. Он сообщил нам, что оснований для отмены продажи нет и дело закрыто&quot;, — сообщила агентству директор отдела книг, рукописей и ценных документов в Aguttes Софи Перрин.Тридцатого октября на торгах, организованных Aguttes, продали подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Это важный исторический документ эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, его похитили из РГВИА и заменили муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.В Aguttes, в частности, обратилось Посольство России во Франции. Как пояснили РИА Новости в диппредставительстве, посольство добивается отмены сделки по продаже документа и требует его возвращения.
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петр i, в мире, франция, россия, санкт-петербург
Петр I, В мире, Франция, Россия, Санкт-Петербург
Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II

Продавший украденный подлинник указа Петра II дом Aguttes не отменит сделку

© Public domainПетр II
Петр II - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Public domain
Петр II. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Французский аукционный дом Aguttes, ранее продавший украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II, не будет отменять сделку, сообщили РИА Новости в организации.
«

"Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями провел в отношении нас расследование. Он сообщил нам, что оснований для отмены продажи нет и дело закрыто", — сообщила агентству директор отдела книг, рукописей и ценных документов в Aguttes Софи Перрин.

Тридцатого октября на торгах, организованных Aguttes, продали подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Это важный исторический документ эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, его похитили из РГВИА и заменили муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.
В Aguttes, в частности, обратилось Посольство России во Франции. Как пояснили РИА Новости в диппредставительстве, посольство добивается отмены сделки по продаже документа и требует его возвращения.
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