https://ria.ru/20241118/sdelka-1984473687.html

Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II

Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II - РИА Новости, 18.11.2024

Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II

Французский аукционный дом Aguttes, ранее продавший украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II, не... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:55

2024-11-18T20:55

2024-11-18T22:28

петр i

в мире

франция

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93827/77/938277714_0:47:1244:746_1920x0_80_0_0_b6f141238ea34de7959691a3f4050f1c.jpg

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Французский аукционный дом Aguttes, ранее продавший украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II, не будет отменять сделку, сообщили РИА Новости в организации."Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями провел в отношении нас расследование. Он сообщил нам, что оснований для отмены продажи нет и дело закрыто", — сообщила агентству директор отдела книг, рукописей и ценных документов в Aguttes Софи Перрин.Тридцатого октября на торгах, организованных Aguttes, продали подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Это важный исторический документ эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, его похитили из РГВИА и заменили муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.В Aguttes, в частности, обратилось Посольство России во Франции. Как пояснили РИА Новости в диппредставительстве, посольство добивается отмены сделки по продаже документа и требует его возвращения.

https://ria.ru/20241105/ukaz-1981938012.html

франция

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр i, в мире, франция, россия, санкт-петербург