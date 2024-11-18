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Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на вывоз риса - РИА Новости, 18.11.2024
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16:47 18.11.2024 (обновлено: 17:34 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ris-1984427365.html
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на вывоз риса
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на вывоз риса - РИА Новости, 18.11.2024
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на вывоз риса
Минсельхоз предлагает продлить на первое полугодие следующего года запрет на вывоз из России риса и крупы из него, за исключением семян для посева, проект... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:47
2024-11-18T17:34
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
рис
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минсельхоз предлагает продлить на первое полугодие следующего года запрет на вывоз из России риса и крупы из него, за исключением семян для посева, проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), за исключением семян риса для посева (код 1006 10 100 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис) из Российской Федерации", - говорится в проекте постановления.В пояснительной записке к проекту отмечается, что производство риса-сырца в РФ ежегодно растет и составляет порядка 1 миллиона тонн. В этом году производство риса оценивается в 1,158 миллиона тонн против 1,066 миллиона тонн в 2023 году, производство крупы - в 579,2 тысячи тонн (626 тысяч тонн в 2023)."Принимаемые меры позволяют не допустить возникновения дефицита ‎на внутреннем рынке и обеспечивают стабильность ценовой ситуации. Тем не менее, профицита, доступного для направления на экспорт, по мнению Минсельхоза России, в настоящий момент не наблюдается, что подтверждается стабильной динамикой запасов и цен", - добавляется в документе.В то же время, по данным министерства, ситуация с семенами риса для посева в настоящий момент "стабильна и не требует дополнительного регулирования". "С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках посевного материала, считаем возможным исключить семена риса из-под действия временного запрета", - отмечается в пояснительной записке.Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса, производит более 60% от общего объема), а затем продлевалось до 31 декабря 2024 года включительно.
https://ria.ru/20241025/ris-1979965580.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), рис
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Рис
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на вывоз риса

Минсельхоз предложил продлить до конца июня 2025 года запрет на вывоз риса из РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка на рисовых полях
Уборка на рисовых полях - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка на рисовых полях. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минсельхоз предлагает продлить на первое полугодие следующего года запрет на вывоз из России риса и крупы из него, за исключением семян для посева, проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), за исключением семян риса для посева (код 1006 10 100 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис) из Российской Федерации", - говорится в проекте постановления.
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В пояснительной записке к проекту отмечается, что производство риса-сырца в РФ ежегодно растет и составляет порядка 1 миллиона тонн. В этом году производство риса оценивается в 1,158 миллиона тонн против 1,066 миллиона тонн в 2023 году, производство крупы - в 579,2 тысячи тонн (626 тысяч тонн в 2023).
"Принимаемые меры позволяют не допустить возникновения дефицита ‎на внутреннем рынке и обеспечивают стабильность ценовой ситуации. Тем не менее, профицита, доступного для направления на экспорт, по мнению Минсельхоза России, в настоящий момент не наблюдается, что подтверждается стабильной динамикой запасов и цен", - добавляется в документе.
В то же время, по данным министерства, ситуация с семенами риса для посева в настоящий момент "стабильна и не требует дополнительного регулирования". "С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках посевного материала, считаем возможным исключить семена риса из-под действия временного запрета", - отмечается в пояснительной записке.
Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса, производит более 60% от общего объема), а затем продлевалось до 31 декабря 2024 года включительно.
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