https://ria.ru/20241118/reyting-1984300903.html

Названы регионы-лидеры по доле работников с высокой зарплатой

Названы регионы-лидеры по доле работников с высокой зарплатой - РИА Новости, 18.11.2024

Названы регионы-лидеры по доле работников с высокой зарплатой

Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доле работников с высокой зарплатой, замыкают список Чечня и Ингушетия,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T00:47

2024-11-18T00:47

2024-11-18T00:48

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доле работников с высокой зарплатой, замыкают список Чечня и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*. РОСТ ЗАРПЛАТ Российская экономика в последние несколько лет сталкивалась с различными серьезными вызовами, однако для соискателей этот период оказался достаточно благоприятным. На рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Согласно статистике Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2023 года по август 2024 года составила 72 тысячи рублей в месяц (с учетом выплаты НДФЛ), что на 18,2% больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом безработица в августе 2024 года составила лишь 2,4%, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, динамика трудовых доходов в России имеет явный позитивный тренд, однако одновременно наблюдается большая дифференциация по размеру зарплат. В основе самых больших различий в уровне оплаты труда в стране лежат региональные особенности. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели как доля низкооплачиваемых работников (менее 30 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 30 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2023 года по август 2024 года) и распределении заработной платы. Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников). ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Согласно оценкам РИА Новости, с сентября 2023 года по август 2024 года в среднем по России 17,2% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в исследовании 2023 года на долю высокооплачиваемых работников приходилось чуть менее 15%, а в 2022 году менее 10%. При этом в 19 регионах доля высокооплачиваемых работников оказалась выше среднероссийского значения. Вместе с тем в 14 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей не превышает 5%. Для сравнения, в исследовании 2023 года у 27 регионов наблюдался низкий уровень высокооплачиваемых работников. Таким образом, наблюдается планомерный рост доли работников с относительно высокими зарплатами, делают вывод эксперты. В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, в котором такую заработную плату получают 66,6%. Аналитики отмечают, что Чукотский автономный округ занимает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает еще один северный регион - Ямало-Ненецкий автономный округ, где 58,6% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку по доле работников с высокими зарплатами Магаданская область с результатом 56,3%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых зарплату более 100 тысяч рублей получают 47,4% и 44,5% работников соответственно. Также в топ-10 по доле работников с высокой зарплатой попали Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (40%), Республика Саха (Якутия) (39,5%), Камчатский край (39,1%), Сахалинская область (39,1%) и Мурманская область (31,6%). Среди топ-10 регионов относительно исследования 2023 года прирост доли высокооплачиваемых работников составил от 4,2 до 8,7 процентного пункта. Наибольшим приростом характеризовалась Магаданская область, а наименьшим – Мурманская область. Также эксперты отмечают, что среди лидеров рейтинга наблюдается достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающая десятку Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга, а Татарстан, который занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в 6 раз уступает лидеру по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц. АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА В половине регионов доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 8,3%. В четырех регионах доля высокооплачиваемых работников не превышает 3%, еще в 10 регионах эта доля находится в диапазоне от 3% до 5%. По расчетам РИА Новости, в среднем в трех замыкающих рейтинг регионах доля зарплат 100 тысяч рублей в месяц в 24 раза меньше, чем в среднем у тройки регионов-лидеров. Согласно исследованию РИА Новости, минимальная доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Ингушетии – 2,4%. Также в нижней части списка располагаются: Чеченская Республика (2,6%), Республика Калмыкия (2,7%) Республика Дагестан (2,7%) и Кабардино-Балкарская Республика (3,1%). Также в последнюю десятку входят: Республика Северная Осетия — Алания (3,4%), Ивановская область (3,5%), Карачаево-Черкесская Республика (3,8%), Тамбовская область (3,9%) и Орловская область (4%). Таким образом, в числе субъектов РФ с минимальной долей высокооплачиваемых работников преимущественно южные национальные республики, а также нескольких регионов центральной России. НЕВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ В семи регионах страны доля людей, получающих менее 30 тысяч рублей в месяц, превышает 40%. Высокая доля работников с относительно низкой заработной платой отмечена в Ингушетии – 58,6%, Чечне (56,2%), Дагестане (51,4%) Карачаево-Черкесии (49,1%), Северной Осетии (48,1%), Кабардино-Балкарии (46,4) и Ивановской области (41,6%). Еще в 18 регионах доля работников с зарплатой менее 30 тысяч рублей находится в диапазоне 30-40%. Эксперты отмечают, что общий рост зарплат в стране и повышение минимального размера оплаты труда оказывают благотворное влияние на уровень заработка у низкооплачиваемых работников, однако в ряде регионов проблема низких официальных зарплат по-прежнему стоит достаточно остро. С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Например, в Камчатском крае нет работников с зарплатой менее 30 тысяч рублей. Еще в трех северных регионах этот показатель не превышает 1% – в Магаданской области, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. ДИАПАЗОН ЗАРПЛАТ В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату от 35 до 84 тысяч рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. У региона лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты – от 87 тысяч до 191 тысячи рублей в месяц. В Ямало-Hенецком автономном округе типичная зарплата немного меньше – 78-181 тысяча рублей. В Москве диапазон типичных зарплат один из самых широких - 58-165 тысяч рублей. Таким образом, в городе немало тех, кто зарабатывает много, но и не меньше тех, у кого зарплаты невысокие по меркам столицы. В Санкт-Петербурге диапазон самых распространенных зарплат составляет 47-109 тысяч рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы. Всего же у 11 регионов верхняя граница диапазона типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, то есть такая зарплата для регионов-лидеров является вполне рядовой. С другой стороны, в семи регионах верхняя граница зарплат не превышает 50 тысяч рублей в месяц.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20241118/zarplata-1984243384.html

https://ria.ru/20241115/moskva-1983896396.html

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россия, ивановская область, риа рейтинг, экономика, москва