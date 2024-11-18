https://ria.ru/20241118/rakety-1984403287.html

Технические характеристики ракет ATACMS, Storm Shadow / SCALP

Технические характеристики ракет ATACMS, Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 18.11.2024

Технические характеристики ракет ATACMS, Storm Shadow / SCALP

ATACMS (Army Tactical Missile System, армейская тактическая ракетная система) – дальнобойная управляемая артиллерийская система класса "земля - земля". РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:57

2024-11-18T14:57

2024-11-18T14:58

справки

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storm shadow

вооружение

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ATACMSATACMS (Army Tactical Missile System, армейская тактическая ракетная система) – дальнобойная управляемая артиллерийская система класса "земля - земля".Выпускается американской компанией Lockheed Martin.Разработки системы начались по программе Joint Tactical Missile System (JTACMS, Единая тактическая ракетная система) в 1980 году, по которой предполагалось разработать тактический ракетный комплекс (ТРК) для сухопутных войск, а также баллистическую ракету с воздушным стартом для ВВС США. В 1984 году ВВС отказались от участия в программе и сосредоточились на крылатых ракетах, переименовав программу в ATACMS.Первый испытательный пуск ракеты был осуществлен в 1988 году.В 1991 году ТРК с индексом MGM-140 поступил на вооружение армии США.Впервые ATACMS применили в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.Ракеты ATACMS запускаются с платформ HIMARS и MLRS M270.Каждая ракета ATACMS упакована в пусковую установку MLRS.В зависимости от оснащения, ракеты имеют индексы MGM-140, MGM-164 и MGM-168.Модификации различаются радиусом действия (от 160 до 300 километров) и типом боевой части – осколочно-фугасной или кассетной с разными типами суббоеприпасов.Самая первая и многочисленная модификация – M39 – производилась для армии США в 1991-1997 годах. Она имела инерциальную систему наведения и кассетную боевую часть с 950 осколочными суббоеприпасами типа M74. Дальность стрельбы – 25-165 километров. Всего было изготовлено 1650 ракет, использовано в ходе боевых действий в Ираке – 411.В 1997-2003 годы велось серийное производство модификации M39А1. За счет сокращения количества боевых элементов до 275-ти дальность стрельбы была увеличена до 300 километров. Инерциальная система наведения дополнена возможностью коррекции по спутниковой навигации, за счет чего круговое вероятное отклонение снижено до 25 метров. Было изготовлено 610 ракет, 74 из них было использовано в Ираке.ТР М48 вместо кассетной получила унитарную проникающую осколочно-фугасную боевую часть WAU-23/B массой 225 килограмм. Дальность стрельбы М48– 70-300 километров. Всего в 2001-2004 годах было изготовлено 176 ракет, 58 из которых использовано в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане.В 2007 году США прекратили программу ATACMS из-за ее высокой стоимости. После этого периода производство осуществлялось для зарубежных заказчиков.В 2004-2013 годы М48 сменила модификация М57, было изготовлено 513 ракет.С 2017 года ракеты M39 и M39А1 модернизируются до версии M57E1. У нее добавлена возможность воздушного подрыва над целью.ATACMS является высокоточным оружием. В ракету встроены глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная система наведения (INS). Ракета может маневрировать во время полета и уходить от систем ПВО. Для гарантированного поражения цели может применяться комбинированный удар нескольких ракет MGM-140A ATACMS Block 1 с гарантированным перекрытием зоны поражения. Так называемое круговое вероятное отклонение (точность попадания) ракет MGM-140A ATACMS Block 1 достаточно большое и составляет около 200-250 метров. Это компенсируется значительным числом суббоеприпасов и большой площадью поражения.ATACMS с фугасной боевой частью могут использоваться для поражения хорошо укрепленных командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций, штабов и инженерных сооружений, например, мостов.Ракеты с кассетной "начинкой" несут угрозу складам боеприпасов, хранилищам топлива, стоянкам автомобильной и легкобронированной техники, самолетам и вертолетам на аэродромах.При этом ракеты ATACMS летят к цели по баллистической траектории, не имеют возможности маневрировать в полете и ставить помехи системам ПРО противника.По совокупности характеристик – это устаревшее оружие.По данным газеты The Washington Post, по состоянию на середину 2023 года в арсеналах армии США оставалось 1486 ракет ATACMS, 1122 из которых – с осколочно-фугасными боевыми частями, а 364 – с кассетными.ATACMS находятся на вооружении у США, Турции, Греции, Польши, Бахрейна, Румынии, Республики Корея и Объединенных Арабских Эмиратов.В феврале 2024 года президент США Джо Байден тайно одобрил решение об отправке на Украину более 100 ракет ATACMS повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. В апреле 2024 года палата представителей конгресса США приняла новый пакет дополнительной военной помощи Украине. В него, в том числе, вошли ракеты ATACMS.Официальных данных о количестве и модификациях переданных Украине ракет нет.Технические характеристики ракет ATACMS:Максимальная дальность – до 300 километров.Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонн в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты – 1500 м/с.Масса осколочно-фугасной части – 227 килограмм, кассетной части – 560 килограмм.Ракеты с кассетной боевой частью могут нести до 950 суббоеприпасов.Максимальная площадь поражения одной ракетой – до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров.Storm Shadow / SCALPStorm Shadow – ударная крылатая ракета (КР) класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточного поражения различного рода целей при полете на сверхмалых высотах. Совместная разработка компаний Matra (Франция) и British Aerospace (Великобритания). Серийно производится европейским оборонным объединением MBDA Missile Systems.Начиная с 2004 года стоит на вооружении Королевских военно-воздушных сил (КВВС) Великобритании и военно-воздушных сил (ВВС) Франции (под обозначением SCALP-EG, Système de croisière conventionnel autonome à longue portée – Emploi General, с франц. – многоцелевая крылатая ракета большой дальности с обычной боеголовкой и самонаведением).КР Storm Shadow предназначена для поражения особо важных неподвижных или стационарных объектов, таких как авиабазы, радиолокационные установки, узлы связи и портовые сооружения. Ракета способна поражать цели в любых погодных условиях днем и ночью. Предельно малая высота полета в сочетании с минимальной эффективной площадью рассеяния делают Storm Shadow малозаметной ракетой.КР Storm Shadow представляет собой дальнейшее развитие ракеты, разработанной в рамках франко-германского проекта APACHE, начатого в 1983 году. В 1986 году начались летные испытания первой модификации ракеты APACHE AP, но в 1988 году из программы вышла Германия. В соответствии с требованиями ВВС Франции к КР дальностью 250-400 километров, способной поражать защищенные цели, была разработана модификация APACHE AI, версия которой дальностью 250 километров была предложена Великобритании для совместной разработки по программе Storm Shadow.Разработка тактической многоцелевой крылатой ракеты Storm Shadow началась в 1995 году. Ее первые успешные тестовые стрельбы состоялись в 2000 году; была принята на вооружение в 2002 году, а свое первое боевое применение получила в 2003 году во время войны в Ираке.Ракета построена в композитном фюзеляже характерной многогранной формы, снижающем заметность для радиолокационных средств. Имеется высокорасположенное крыло малой стреловидности, сложенное в транспортном положении. В хвосте предусмотрен набор стабилизаторов и рулей.На ракете используется малогабаритный турбореактивный двигатель Microturbo TRI 60-30. С его помощью достигается скорость до 1000 километров в час. При высоте полета не более 30-50 метров ракета в исходной версии имеет дальность до 560 километров. Дальность экспортного варианта для соблюдения международных соглашений ограничена 250 километрами.КР Storm Shadow оснащается комбинированной системой наведения. Система включает приборы спутниковой и инерциальной навигации, а также средства TERCOM, сравнивающие радиолокационный облик подстилающей поверхности с картой маршрута. На финальном участке полета используется инфракрасная головка самонаведения. Ракета изначально разрабатывалась как малозаметная, поэтому благодаря особому профилю конструкции она способна оставаться продолжительное время вне зоны обнаружения средств противовоздушной обороны. Это же достигается благодаря полету на высоте 30-40 метров над уровнем земли и способностью в полете огибать рельеф местности и менять направление.В ракете могут использоваться несколько боевых частей, что зависит от типа поражаемой цели. В случае с поражением наземных объектов суббоевая часть (боеголовка BROACH) осуществляет "прострел" пространства перед ракетой для разрушения брони, бетона, земли, после чего в объект влетает основная боевая часть, предназначенная для поражения цели за защитой и обеспечивая тем самым нанесение максимального ущерба.В процессе полета система управления ракеты осуществляет сравнение параметров цели с заложенными в нее идентификаторами, и в случае совпадения параметров, осуществляет поражение. В случае, если конечная цель отличается от заложенной в блоке управления, запускается механизм самоликвидации ракеты. В последних модернизациях появилась возможность связи с носителем после пуска, например, для перенацеливания или уточнения целеуказания.По состоянию на декабрь 2022 года, ракета Storm Shadow существует в трех различных модификация: Storm Shadow / SCALP – базовый вариант ракеты, использующийся британскими и французскими военными; SCALP Naval – модифицированный морской вариант тактической крылатой ракеты, предназначенный для поражения целей с надводных и подводных носителей; предельная дальности поражения целей – 1000 километров, при этом ракета способна развивать окологиперзвуковую скорость; Black Shaheen – экспортный вариант крылатой ракеты, обладающий меньшей дальностью, но предназначенный для использования на легких истребителях.Кроме Великобритании и Франции, КР Storm Shadow и ее модификации стоят на вооружении ВВС Греции, Египта, Индии, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.Ракета Shadow / SCALP-EG эксплуатируется с самолетами-носителями Eurofighter Typhoon, F-35, Gripen, Harrier GR9, Mirage 2000, Rafale, Tornado GR4, Tornado IDS.Ракеты Storm Shadow и SCALP-EG практически идентичны, различаются только в части программного обеспечения и реализации интерфейса ракеты с самолетом.Технические характеристики ракет Storm Shadow:Дальность полета: свыше 250 километров.Высота полета: 30-40 метров.Скорость: 1000 километров в час.Масса: 1300 килограммов.Длина: 5,1 метра.Размах крыла: 2,84 метра.Боевая часть: 450 килограммов, типа BROACH.Двигатель: турбореактивный двигатель Microturbo TRI 60-30 с тягой 4,5-5,7 кН.Технические характеристики ракет SCALP:Дальность полета: 250 километровСкорость полета ракеты: 1050 километров в часСтартовый вес ракеты (без твердотопливных ускорителей) – 1230 килограммов.Длина корпуса: 5100 ммШирина корпуса: 630 ммВысота корпуса: 480 ммМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, atacms, storm shadow, вооружение