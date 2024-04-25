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NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 25.04.2024 (обновлено: 16:16 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/smi-1942263034.html
NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине
NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине - РИА Новости, 25.04.2024
NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине
США передали Украине более ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:01
2024-04-25T16:16
в мире
украина
россия
сша
джо байден
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нато
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США передали Украине более ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники."В середине февраля президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов", — указало издание со ссылкой на американского чиновника. Как отметил источник издания, США на прошлой неделе тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине. Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды использовали их против целей в глубоком российском тылу.О применении украинской армией ракет ATACMS Москва говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.Российские военные успешно противостоят этим боеприпасам. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, дмитрий песков, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине

NYT: США тайно передали Украине более ста ракет ATACMS повышенной дальности

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты ATACMS
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США передали Украине более ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
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"В середине февраля президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов", — указало издание со ссылкой на американского чиновника.
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Как отметил источник издания, США на прошлой неделе тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.
Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории".
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды использовали их против целей в глубоком российском тылу.
О применении украинской армией ракет ATACMS Москва говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.
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Российские военные успешно противостоят этим боеприпасам. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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