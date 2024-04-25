https://ria.ru/20240425/smi-1942263034.html

NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине

NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине - РИА Новости, 25.04.2024

NYT раскрыла число ракет ATACMS, которые передали Украине

США передали Украине более ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:01

2024-04-25T14:01

2024-04-25T16:16

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США передали Украине более ста оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники."В середине февраля президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов", — указало издание со ссылкой на американского чиновника. Как отметил источник издания, США на прошлой неделе тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине. Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды использовали их против целей в глубоком российском тылу.О применении украинской армией ракет ATACMS Москва говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.Российские военные успешно противостоят этим боеприпасам. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942241575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, джо байден, дмитрий песков, сергей лавров, нато, министерство обороны сша