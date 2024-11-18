https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам

Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам - РИА Новости, 18.11.2024

Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам

Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений об ударах дальнобойным оружием по ее территории, напомнил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:26

2024-11-18T12:26

2024-11-18T15:52

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений об ударах дальнобойным оружием по ее территории, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад, и там все сказано предельно четко", — сказал Песков на вопрос журналистов, будет ли обращение Путина в связи с сообщениями о том, что США санкционировали использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984347397.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато