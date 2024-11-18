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Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 18.11.2024 (обновлено: 15:52 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам - РИА Новости, 18.11.2024
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений об ударах дальнобойным оружием по ее территории, напомнил... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:26
2024-11-18T15:52
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений об ударах дальнобойным оружием по ее территории, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад, и там все сказано предельно четко", — сказал Песков на вопрос журналистов, будет ли обращение Путина в связи с сообщениями о том, что США санкционировали использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984347397.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джо Байден, НАТО
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам

Песков: Путин четко донес позицию по ударам дальнобойными ракетами по России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений об ударах дальнобойным оружием по ее территории, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
"Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад, и там все сказано предельно четко", — сказал Песков на вопрос журналистов, будет ли обращение Путина в связи с сообщениями о том, что США санкционировали использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТО
 
 
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