https://ria.ru/20241118/peterburg-1984350293.html

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении ребенка

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении ребенка - РИА Новости, 18.11.2024

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении ребенка

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя по подозрению в избиении на детской площадке в городе Колпино мальчика, получившего ушибы и... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:14

2024-11-18T11:14

2024-11-18T11:25

происшествия

колпино

санкт-петербург

колпинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя по подозрению в избиении на детской площадке в городе Колпино мальчика, получившего ушибы и перелом носа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как ранее информировало ведомство, около полуночи в субботу в полицию Колпинского района поступило сообщение детской больницы о том, что вечером за медпомощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа. Ребенка избили на детской площадке рядом с его домом на Павловской улице в Колпино. "Прибывшими на место происшествии сотрудниками полиции по подозрению в причастности к нападению задержан неработающий 41-летний житель Колпино, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в том, что в результате внезапно возникшего конфликта нанес мальчику удар ногой в область живота и лица", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20240712/vladivostok-1959298326.html

колпино

санкт-петербург

колпинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, колпино, санкт-петербург, колпинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)