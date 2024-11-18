https://ria.ru/20241118/peterburg-1984350293.html
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении ребенка
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении ребенка - РИА Новости, 18.11.2024
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении ребенка
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя по подозрению в избиении на детской площадке в городе Колпино мальчика, получившего ушибы и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:14
2024-11-18T11:14
2024-11-18T11:25
происшествия
колпино
санкт-петербург
колпинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя по подозрению в избиении на детской площадке в городе Колпино мальчика, получившего ушибы и перелом носа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как ранее информировало ведомство, около полуночи в субботу в полицию Колпинского района поступило сообщение детской больницы о том, что вечером за медпомощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа. Ребенка избили на детской площадке рядом с его домом на Павловской улице в Колпино. "Прибывшими на место происшествии сотрудниками полиции по подозрению в причастности к нападению задержан неработающий 41-летний житель Колпино, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в том, что в результате внезапно возникшего конфликта нанес мальчику удар ногой в область живота и лица", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20240712/vladivostok-1959298326.html
колпино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, колпино, санкт-петербург, колпинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Колпино, Санкт-Петербург, Колпинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в избиении ребенка
Полиция задержала подозреваемого в избиении 10-летнего мальчика в Колпино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости.
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя по подозрению в избиении на детской площадке в городе Колпино мальчика, получившего ушибы и перелом носа, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как ранее информировало ведомство, около полуночи в субботу в полицию Колпинского района поступило сообщение детской больницы о том, что вечером за медпомощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа. Ребенка избили на детской площадке рядом с его домом на Павловской улице в Колпино.
"Прибывшими на место происшествии сотрудниками полиции по подозрению в причастности к нападению задержан неработающий 41-летний житель Колпино, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в том, что в результате внезапно возникшего конфликта нанес мальчику удар ногой в область живота и лица", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.