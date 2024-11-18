https://ria.ru/20241118/peterburg-1984343434.html

В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери

В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери - РИА Новости, 18.11.2024

В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери

Пятнадцатилетнему подростку удалось под предлогом звонка матери сбежать от вымогателей, насильно посадивших его в машину в городе Ломоносов в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:36

2024-11-18T10:36

2024-11-18T10:36

происшествия

ломоносов

санкт-петербург

петродворцовый район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнему подростку удалось под предлогом звонка матери сбежать от вымогателей, насильно посадивших его в машину в городе Ломоносов в Санкт-Петербурге, один из подозреваемых уже задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Петродворцового района обратилась местная жительница с заявлением о том, что около Красного пруда в Ломоносове трое неизвестных насильно посадили в Hyundai Solaris ее 15-летнего сына, требуя у него 30 тысяч рублей. "Однако подросток на перекрестке улиц Дегтярева и Швейцарской попросился выйти из машины для того, чтобы позвонить матери, и сбежал. Семнадцатого ноября... в 22.40... сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержан 24-летний житель Ломоносова", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в полицию, остальных ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20241031/ekaterinburg-1981073207.html

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

ломоносов

санкт-петербург

петродворцовый район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ломоносов, санкт-петербург, петродворцовый район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)