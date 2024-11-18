https://ria.ru/20241118/peterburg-1984343434.html
В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери
В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери - РИА Новости, 18.11.2024
В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери
Пятнадцатилетнему подростку удалось под предлогом звонка матери сбежать от вымогателей, насильно посадивших его в машину в городе Ломоносов в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:36
2024-11-18T10:36
2024-11-18T10:36
происшествия
ломоносов
санкт-петербург
петродворцовый район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнему подростку удалось под предлогом звонка матери сбежать от вымогателей, насильно посадивших его в машину в городе Ломоносов в Санкт-Петербурге, один из подозреваемых уже задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Петродворцового района обратилась местная жительница с заявлением о том, что около Красного пруда в Ломоносове трое неизвестных насильно посадили в Hyundai Solaris ее 15-летнего сына, требуя у него 30 тысяч рублей. "Однако подросток на перекрестке улиц Дегтярева и Швейцарской попросился выйти из машины для того, чтобы позвонить матери, и сбежал. Семнадцатого ноября... в 22.40... сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержан 24-летний житель Ломоносова", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в полицию, остальных ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20241031/ekaterinburg-1981073207.html
https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html
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происшествия, ломоносов, санкт-петербург, петродворцовый район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ломоносов, Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери
МВД: в Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери