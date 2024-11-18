https://ria.ru/20241118/pasport-1984415456.html

Боец-доброволец из Сербии получил российский паспорт

Боец-доброволец из Сербии получил российский паспорт - РИА Новости, 18.11.2024

Боец-доброволец из Сербии получил российский паспорт

Боец-доброволец из Сербии Дарио Ристич получил российский паспорт в петербургском госпитале, где проходит лечение после подрыва на мине и атаки украинских... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:04

2024-11-18T16:04

2024-11-18T16:04

специальная военная операция на украине

сербия

санкт-петербург

ленинградская область

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Боец-доброволец из Сербии Дарио Ристич получил российский паспорт в петербургском госпитале, где проходит лечение после подрыва на мине и атаки украинских дронов, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Его спасение многие называют чудом. Бойца-добровольца из Сербской Республики Дарио Ристича после подрыва на мине и атаки украинских дронов целую неделю считали погибшим. Но он выжил. На днях мои коллеги из полиции Санкт-Петербурга вручили ему российский паспорт", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. Она добавила, что военнослужащий решил получить гражданство Российской Федерации и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение. На видеозаписи запечатлен момент церемонии приведения к присяге гражданина Российской Федерации и вручения сотрудницей УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области документа. Сам Ристич рассказал, что он пришел помогать: "Сердце здесь".

https://ria.ru/20241108/bekman--1982772604.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сербия

санкт-петербург

ленинградская область

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сербия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)