https://ria.ru/20241118/khimikat-1984483642.html

В Днепропетровской области обнаружили следы запрещенного химиката

В Днепропетровской области обнаружили следы запрещенного химиката - РИА Новости, 18.11.2024

В Днепропетровской области обнаружили следы запрещенного химиката

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что обнаружила следы запрещенного в военных действиях токсичного химиката в образцах, взятых в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T23:05

2024-11-18T23:05

2024-11-18T23:05

в мире

днепропетровская область

украина

организация по запрещению химического оружия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГААГА, 18 ноя - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что обнаружила следы запрещенного в военных действиях токсичного химиката в образцах, взятых в прошлом месяце в Днепропетровской области на Украине. По данным ОЗХО, предполагаемый инцидент произошел 20 сентября в районе села Ильинка в Днепропетровской области, где, как сообщается, применялись "средства борьбы с беспорядками". ОЗХО направила туда экспертов для сбора доказательств и анализа ситуации. "Отчет ОЗХО о визите технической миссии на Украину подтверждает наличие токсичного химического вещества 2-хлорбензилиденмалононитрила, известного как CS, связанного с предполагаемым инцидентом, который произошел... в Днепропетровской области 20 сентября 2024 года", - говорится в заявлении организации в соцсети Х. Сообщается, что эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа. "Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких агентов в военных действиях запрещено", - говорится в заявлении организации. Минобороны РФ ранее не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977296154.html

https://ria.ru/20241105/khimoruzhie-1982053122.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, украина, организация по запрещению химического оружия, министерство обороны рф (минобороны рф)