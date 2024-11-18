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Более 1 млн жителей Ленобласти вакцинированы от гриппа
Более 1 млн жителей Ленобласти вакцинированы от гриппа - РИА Новости, 18.11.2024
Более 1 млн жителей Ленобласти вакцинированы от гриппа
Прививку от гриппа поставили 1 миллиона 153 тысячи человек или 60% жителей Ленобласти, тема обсуждалась на аппаратном совещании в областном правительстве, где... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:56
2024-11-18T22:56
2024-11-18T22:56
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Прививку от гриппа поставили 1 миллиона 153 тысячи человек или 60% жителей Ленобласти, тема обсуждалась на аппаратном совещании в областном правительстве, где губернатор Александр Дрозденко принял доклад областного комитета по здравоохранению о ходе вакцинации и прохождении осеннего эпидемиологического сезона в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. "Медицинские организации региона работают в стандартном противоэпидемическом режиме - они полностью обеспечены вакцинами, для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, в стационарах есть месячные запасы лекарственных средств по всем группам: противовирусные препараты, антикоагулянты, гормоны и другие медикаменты, необходимые для лечения", - сообщил председатель областного комитета здравоохранения Александр Жарков. Отмечается, что в регионе достигнут коллективный иммунитет от гриппа. По данным пресс-службы правительства Ленобласти, районами-лидерами по вакцинации от гриппа в этом году стали Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский. Отмечается федеральная поставка вакцин против гриппа в Ленобласти: 829 660 доз для иммунизации населения. Совместно с вакцинацией против гриппа проводится иммунизация против пневмококковой инфекции и COVID-19 для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Бесплатно вакцинироваться можно во всех медицинских организациях региона.
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Прививку от гриппа поставили 1 миллиона 153 тысячи человек или 60% жителей Ленобласти, тема обсуждалась на аппаратном совещании в областном правительстве, где губернатор Александр Дрозденко принял доклад областного комитета по здравоохранению о ходе вакцинации и прохождении осеннего эпидемиологического сезона в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Медицинские организации региона работают в стандартном противоэпидемическом режиме - они полностью обеспечены вакцинами, для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, в стационарах есть месячные запасы лекарственных средств по всем группам: противовирусные препараты, антикоагулянты, гормоны и другие медикаменты, необходимые для лечения", - сообщил председатель областного комитета здравоохранения Александр Жарков.
Отмечается, что в регионе достигнут коллективный иммунитет от гриппа.
По данным пресс-службы правительства Ленобласти, районами-лидерами по вакцинации от гриппа в этом году стали Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский.
Отмечается федеральная поставка вакцин против гриппа в Ленобласти: 829 660 доз для иммунизации населения. Совместно с вакцинацией против гриппа проводится иммунизация против пневмококковой инфекции и COVID-19 для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Бесплатно вакцинироваться можно во всех медицинских организациях региона.