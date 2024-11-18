https://ria.ru/20241118/gripp-1984482921.html

Более 1 млн жителей Ленобласти вакцинированы от гриппа

Более 1 млн жителей Ленобласти вакцинированы от гриппа - РИА Новости, 18.11.2024

Более 1 млн жителей Ленобласти вакцинированы от гриппа

Прививку от гриппа поставили 1 миллиона 153 тысячи человек или 60% жителей Ленобласти, тема обсуждалась на аппаратном совещании в областном правительстве, где... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:56

2024-11-18T22:56

2024-11-18T22:56

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Прививку от гриппа поставили 1 миллиона 153 тысячи человек или 60% жителей Ленобласти, тема обсуждалась на аппаратном совещании в областном правительстве, где губернатор Александр Дрозденко принял доклад областного комитета по здравоохранению о ходе вакцинации и прохождении осеннего эпидемиологического сезона в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. "Медицинские организации региона работают в стандартном противоэпидемическом режиме - они полностью обеспечены вакцинами, для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, в стационарах есть месячные запасы лекарственных средств по всем группам: противовирусные препараты, антикоагулянты, гормоны и другие медикаменты, необходимые для лечения", - сообщил председатель областного комитета здравоохранения Александр Жарков. Отмечается, что в регионе достигнут коллективный иммунитет от гриппа. По данным пресс-службы правительства Ленобласти, районами-лидерами по вакцинации от гриппа в этом году стали Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский. Отмечается федеральная поставка вакцин против гриппа в Ленобласти: 829 660 доз для иммунизации населения. Совместно с вакцинацией против гриппа проводится иммунизация против пневмококковой инфекции и COVID-19 для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Бесплатно вакцинироваться можно во всех медицинских организациях региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр дрозденко