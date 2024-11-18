Рейтинг@Mail.ru
Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 18.11.2024 (обновлено: 16:30 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/g20-1984417098.html
Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг
Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг - РИА Новости, 18.11.2024
Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг
Проект коммюнике саммита G20 удалось спасти, несмотря на позицию Аргентины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:11
2024-11-18T16:30
в мире
аргентина
сша
германия
дональд трамп
хавьер милей
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:127:2754:1676_1920x0_80_0_0_bef6a16e2495028ef8dffd70d807d18f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проект коммюнике саммита G20 удалось спасти, несмотря на позицию Аргентины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая "придала смелости" его консервативным союзникам в других странах. "В конце концов, участникам переговоров удалось спасти проект коммюнике, добавив сноску о том, что Аргентина не согласна с некоторыми пунктами", - говорится в публикации агентства. Как отмечается, некоторые дипломаты начали "язвительно высказываться" о том, что президент Аргентины Хавьер Милей фактически превращает G20 в G19. По данным одного из источников агентства, Германия, Италия и Франция жаловались на подход Аргентины к дискуссиям. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "группе двадцати" будет ЮАР.
https://ria.ru/20241018/g20-1978787627.html
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
аргентина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cac458994359bb5bbd3df79911068da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, сша, германия, дональд трамп, хавьер милей, большая двадцатка
В мире, Аргентина, США, Германия, Дональд Трамп, Хавьер Милей, Большая двадцатка
Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг

Bloomberg: участники саммита G20 договорились, несмотря на позицию Аргентины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проект коммюнике саммита G20 удалось спасти, несмотря на позицию Аргентины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая "придала смелости" его консервативным союзникам в других странах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20
18 октября, 17:11
"В конце концов, участникам переговоров удалось спасти проект коммюнике, добавив сноску о том, что Аргентина не согласна с некоторыми пунктами", - говорится в публикации агентства.
Как отмечается, некоторые дипломаты начали "язвительно высказываться" о том, что президент Аргентины Хавьер Милей фактически превращает G20 в G19.
По данным одного из источников агентства, Германия, Италия и Франция жаловались на подход Аргентины к дискуссиям.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "группе двадцати" будет ЮАР.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
9 сентября 2023, 08:00
 
В миреАргентинаСШАГерманияДональд ТрампХавьер МилейБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала