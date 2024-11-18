https://ria.ru/20241118/g20-1984417098.html

Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг

Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг - РИА Новости, 18.11.2024

Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг

Проект коммюнике саммита G20 удалось спасти, несмотря на позицию Аргентины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:11

2024-11-18T16:11

2024-11-18T16:30

в мире

аргентина

сша

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дональд трамп

хавьер милей

большая двадцатка

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проект коммюнике саммита G20 удалось спасти, несмотря на позицию Аргентины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая "придала смелости" его консервативным союзникам в других странах. "В конце концов, участникам переговоров удалось спасти проект коммюнике, добавив сноску о том, что Аргентина не согласна с некоторыми пунктами", - говорится в публикации агентства. Как отмечается, некоторые дипломаты начали "язвительно высказываться" о том, что президент Аргентины Хавьер Милей фактически превращает G20 в G19. По данным одного из источников агентства, Германия, Италия и Франция жаловались на подход Аргентины к дискуссиям. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "группе двадцати" будет ЮАР.

https://ria.ru/20241018/g20-1978787627.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

аргентина

сша

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в мире, аргентина, сша, германия, дональд трамп, хавьер милей, большая двадцатка