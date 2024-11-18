https://ria.ru/20241118/forum-1984460110.html

На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна

На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна - РИА Новости, 18.11.2024

На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна

Международный водный форум в Ханты-Мансийске стал площадкой для обсуждения вопросов, касающихся экологии и водных ресурсов Обь-Иртышского бассейна, участие в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:47

2024-11-18T19:47

2024-11-18T19:47

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

россия

казахстан

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ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Международный водный форум в Ханты-Мансийске стал площадкой для обсуждения вопросов, касающихся экологии и водных ресурсов Обь-Иртышского бассейна, участие в дискуссиях приняли специалисты из России, Казахстана и Китая, сообщает Telegram-канал правительства Югры. "В Югре завершился Международный водный форум. Эксперты из разных стран собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить экологию, качество воды и состояние Обь-Иртышского бассейна. Итог — ценные решения, рекомендации и новые научно-образовательные проекты между вузами Югры и Казахстана", - указано в сообщении. Отмечается, что участники форума особое внимание уделили обсуждению вопросов минимизации негативного воздействия на окружающую среду в Арктической зоне, частью которой являются Березовский и Белоярский районы округа. "Арктика требует более жестких мер с точки зрения экологии, поэтому мы делаем акцент на арктических территориях, чтобы войти в проекты с положительной динамикой, освободив территории от того наследия, которое досталось нам из-за развития промышленности", – пояснил важность вопроса глава Природнадзора региона Алексей Ковалевский. На площадке форума также были подписаны соглашения о научно-образовательном сотрудничестве Югорского государственного университета с Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации (город Тараз), а также с Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева (город Усть-Каменогорск). Водный форум стал завершающим мероприятием ХХI международной экологической акции "Спасти и сохранить".

https://ria.ru/20241118/yugra-1984436852.html

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

россия

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ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, россия, казахстан