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На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна - РИА Новости, 18.11.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:47 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/forum-1984460110.html
На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна
На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна - РИА Новости, 18.11.2024
На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна
Международный водный форум в Ханты-Мансийске стал площадкой для обсуждения вопросов, касающихся экологии и водных ресурсов Обь-Иртышского бассейна, участие в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:47
2024-11-18T19:47
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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казахстан
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ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Международный водный форум в Ханты-Мансийске стал площадкой для обсуждения вопросов, касающихся экологии и водных ресурсов Обь-Иртышского бассейна, участие в дискуссиях приняли специалисты из России, Казахстана и Китая, сообщает Telegram-канал правительства Югры. "В Югре завершился Международный водный форум. Эксперты из разных стран собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить экологию, качество воды и состояние Обь-Иртышского бассейна. Итог — ценные решения, рекомендации и новые научно-образовательные проекты между вузами Югры и Казахстана", - указано в сообщении. Отмечается, что участники форума особое внимание уделили обсуждению вопросов минимизации негативного воздействия на окружающую среду в Арктической зоне, частью которой являются Березовский и Белоярский районы округа. "Арктика требует более жестких мер с точки зрения экологии, поэтому мы делаем акцент на арктических территориях, чтобы войти в проекты с положительной динамикой, освободив территории от того наследия, которое досталось нам из-за развития промышленности", – пояснил важность вопроса глава Природнадзора региона Алексей Ковалевский. На площадке форума также были подписаны соглашения о научно-образовательном сотрудничестве Югорского государственного университета с Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации (город Тараз), а также с Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева (город Усть-Каменогорск). Водный форум стал завершающим мероприятием ХХI международной экологической акции "Спасти и сохранить".
https://ria.ru/20241118/yugra-1984436852.html
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ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, россия, казахстан
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Россия, Казахстан
На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна

На водном форуме в Югре обсудили экологию Обь-Иртышского бассейна

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Международный водный форум в Ханты-Мансийске стал площадкой для обсуждения вопросов, касающихся экологии и водных ресурсов Обь-Иртышского бассейна, участие в дискуссиях приняли специалисты из России, Казахстана и Китая, сообщает Telegram-канал правительства Югры.
"В Югре завершился Международный водный форум. Эксперты из разных стран собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить экологию, качество воды и состояние Обь-Иртышского бассейна. Итог — ценные решения, рекомендации и новые научно-образовательные проекты между вузами Югры и Казахстана", - указано в сообщении.
Отмечается, что участники форума особое внимание уделили обсуждению вопросов минимизации негативного воздействия на окружающую среду в Арктической зоне, частью которой являются Березовский и Белоярский районы округа. "Арктика требует более жестких мер с точки зрения экологии, поэтому мы делаем акцент на арктических территориях, чтобы войти в проекты с положительной динамикой, освободив территории от того наследия, которое досталось нам из-за развития промышленности", – пояснил важность вопроса глава Природнадзора региона Алексей Ковалевский.
На площадке форума также были подписаны соглашения о научно-образовательном сотрудничестве Югорского государственного университета с Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации (город Тараз), а также с Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева (город Усть-Каменогорск).
Водный форум стал завершающим мероприятием ХХI международной экологической акции "Спасти и сохранить".
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре
Вчера, 17:41
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округХанты-МансийскРоссияКазахстан
 
 
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