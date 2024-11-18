https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал западных политиков навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары по России... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:25
2024-11-18T03:25
2024-11-18T03:53
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал западных политиков навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары по России крылатыми ракетами ATACMS. "Нам нужно, чтобы разумные люди взяли власть в свои руки и раз и навсегда избавились от НАТО", — написал политик.По его словам, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, "глубинное государство" вместе с марионеточным президентом США Джо Байденом пытаются спровоцировать начало третьей мировой войны до прихода к власти Дональда Трампа."Мы ожидали такого: их безумие не имеет границ!" — добавил он.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html
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"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS
Филиппо призвал избавиться от НАТО после разрешения США на удары ATACMS