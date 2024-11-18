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"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 18.11.2024 (обновлено: 03:53 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал западных политиков навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары по России... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:25
2024-11-18T03:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
флориан филиппо
нато
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал западных политиков навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары по России крылатыми ракетами ATACMS. "Нам нужно, чтобы разумные люди взяли власть в свои руки и раз и навсегда избавились от НАТО", — написал политик.По его словам, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, "глубинное государство" вместе с марионеточным президентом США Джо Байденом пытаются спровоцировать начало третьей мировой войны до прихода к власти Дональда Трампа."Мы ожидали такого: их безумие не имеет границ!" — добавил он.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, флориан филиппо, нато, дальнобойные ракеты, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Флориан Филиппо, НАТО, дальнобойные ракеты, Дональд Трамп
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS

Филиппо призвал избавиться от НАТО после разрешения США на удары ATACMS

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал западных политиков навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары по России крылатыми ракетами ATACMS.
"Нам нужно, чтобы разумные люди взяли власть в свои руки и раз и навсегда избавились от НАТО", — написал политик.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Нужно позвонить". В Швеции обратились к Трампу после решения США по ATACMS
Вчера, 00:37
По его словам, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, "глубинное государство" вместе с марионеточным президентом США Джо Байденом пытаются спровоцировать начало третьей мировой войны до прихода к власти Дональда Трампа.
"Мы ожидали такого: их безумие не имеет границ!" — добавил он.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS
Вчера, 02:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденФлориан ФилиппоНАТОдальнобойные ракетыДональд Трамп
 
 
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