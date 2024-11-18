https://ria.ru/20241118/evropa-1984272180.html

ЕС ищет рецепт спасения

ЕС ищет рецепт спасения - РИА Новости, 18.11.2024

ЕС ищет рецепт спасения

В момент, когда прислуга и мажордомы наших прокси- и прямых противников паковали в чемоданы вещички своих хозяев, чтобы те, прибыв "утренней лошадью" сегодня в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:08

украина

евросоюз

спецоперация

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984282691_412:0:1032:349_1920x0_80_0_0_67f1bf41765d5979e42de275db12dbcb.jpg

В момент, когда прислуга и мажордомы наших прокси- и прямых противников паковали в чемоданы вещички своих хозяев, чтобы те, прибыв "утренней лошадью" сегодня в Брюссель, выглядели с иголочки, наша авиация совершала боевые вылеты. Согласно сводке Минобороны, были нанесены удары по "инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи и энергетики, работавшим для ВСУ, складу дронов и скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах".Если суммировать в одном абзаце полный и окончательный провал западной экономической, военной и политической доктрин, которые целью ставили нанести нашей стране стратегическое поражение, то вот оно, это резюме.У одних слуги собирают багаж, а другие в этот момент бьются за право выжить и сохранить страну, государство и нацию.Сегодня в Брюсселе, где встречаются главы дипломатических ведомств 27 стран блока, вновь постараются найти новое "средство Макрополуса" (рецепт из-за давности, как и ингредиенты, успел протухнуть), чтобы нас в который раз уничтожить.Уничтожить быстро — у всех заседающих в голове тикают часики. Как бы им преуспеть в воплощении их планов до 20 января. И как бы точнее и быстрее подстроиться. Но уже под следующую администрацию.Пока они хорохорятся и делают вид, что у них все в порядке, а разногласия купируются в результате "плодотворных обсуждений", в рамках строго "демократической дискуссии". Однако дискутанты нет-нет, да проговариваются. Нынешний их диалог — предпоследний, если не последний. И не об итогах года, и не об "укреплении переговорных позиций Украины" в возможных консультациях с нами речь (это заявил польский министр иностранных дел), а о том, чтобы проанализировать варианты русского ответа на воровство наших активов (сейчас стригут и воруют лишь купоны со вкладов) и понять, во что обойдется гипотетическое разрешение Парижа на использование Киевом дальнобойных SCALP для обстрелов нашей территории.Без иллюзий и пристрастия — если перемена вектора американской политики уже всеми, пусть и не без истерик, принята, то еэсовцы по-прежнему опасаются (под строгим взором фон дер Ляйен и примкнуших к ней Шарля Мишеля и Жозепа Борреля) от Украины отползать.Практически все те, кто собрался сегодня в Брюсселе, имеют четко артикулированный интерес геополитический кризис нагнетать. Противостояние с Россией сегодня для европейцев, уже давно отрастивших ястребиное оперение, — вопрос их политического выживания. Как только конфликт спадет, им придется делать то, что они больше всего боятся. А именно: отвечать за сделанное.Всем этим людям в сером, вложившимся в войну с нами всеми потрохами и, естественно, ожидавшим щедрых дивидендов, не хочется и, главное, не можется признавать реальность. В их политических арсеналах не осталось пугалок для администрируемого ими же населения, если только это не навязшее в зубах "Россия нам угрожает, а Украина — наш форпост в деле охраны свободы и демократии".В дискурсе самых упоротых недоястребов (крылатый хищник самостоятельно выбирает, на кого ему охотиться, тогда как политические недоястребы по каждому поводу сносились и сейчас обязаны сноситься с Вашингтоном) пассажи про свободу и демократию выглядят чистым издевательством. Экс-еврокомиссар Тьерри Бретон (он занимался среди прочего организацией производства обещанного миллиона снарядов для Украины, но безуспешно) заявил, что "в Брюсселе не разрешалось говорить о прекращении конфликта на Украине", и добавил: "Никакой самостоятельной возможности обсуждать переговоры о завершении конфликта у Евросоюза нет".Если экс-еврокомиссар не врет, не набивает себе цену, если призрачный воздух свободы не сыграл с ним злую шутку, то выходит, что все, абсолютно все — от первого до последнего слова в оценке и обозначении еэсовской позиции, данных еще в начале нашей спецоперации и Кремлем, и внешнеполитическим ведомством, — соответствовало действительности.Евросоюз, согласно сказанному Бретоном, принимая самоубийственные для самого себя решения, вводя санкции, закрывая глаза на теракты в отношении "Северного потока", сажая на шею собственным налогоплательщикам миллионы украинских переселенцев, подарил свой суверенитет США.Итоги нынешнего собиралова не потребуется и подводить, поскольку все, что было в Брюсселе заявлено, все, что было решено, с чем все согласились, отправится на утверждение в Вашингтон. Там хромоуткая администрация помашет листочками исписанными и, пропустив их через измельчитель бумаг, спустит в канализацию.Так на другом берегу Атлантики определяют ценность и значимость общеевропейской позиции. Ну а нам, как было сказано, "угрожать бессмысленно. Нас угрозы только взбадривают".Запасаться попкорном в ожидании окончания спектакля в этом шапито мы тоже не станем. У нас полно дел в нашем большом доме. Работы в зоне спецоперации еще очень много.Ну а если дойдет, что из погребального савана, которым Евросоюзу рано или поздно придется обернуться, чтобы ползти на погост, можно сделать белый флаг, наши соответствующие структуры зарегистрируют это ходатайство о капитуляции. Оно будет рассмотрено на общих основаниях.

https://ria.ru/20241117/oruzhie-1984186747.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1984015754.html

https://ria.ru/20241115/lavrov-1984076967.html

https://ria.ru/20241112/borrel-1983403889.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

украина, евросоюз, спецоперация, аналитика