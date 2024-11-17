https://ria.ru/20241117/ukraina-1984238304.html

ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине

ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине - РИА Новости, 17.11.2024

ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине

Российские военные утром нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и критически важным объектам энергетики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:06

2024-11-17T12:06

2024-11-17T12:49

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные утром нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и критически важным объектам энергетики, сообщило Минобороны."Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения", — говорится в сводке.Все намеченные цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи и энергетики, работавших для ВСУ, складу дронов и скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.Около семи утра по Москве на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Полтавской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Черкасской, Одесской областях и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. Местные власти многих регионов сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры, Минэнерго заявило об экстренных отключениях электроэнергии.

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина