ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам, обеспечивавшим работу ВПК Украины
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные утром нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и критически важным объектам энергетики, сообщило Минобороны.
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"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения", — говорится в сводке.
Все намеченные цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи и энергетики, работавших для ВСУ, складу дронов и скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
Около семи утра по Москве на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Полтавской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Черкасской, Одесской областях и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. Местные власти многих регионов сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры, Минэнерго заявило об экстренных отключениях электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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