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ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
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12:06 17.11.2024 (обновлено: 12:49 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984238304.html
ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине
ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине
Российские военные утром нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и критически важным объектам энергетики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:06
2024-11-17T12:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные утром нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и критически важным объектам энергетики, сообщило Минобороны.&quot;Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения&quot;, — говорится в сводке.Все намеченные цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи и энергетики, работавших для ВСУ, складу дронов и скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.Около семи утра по Москве на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Полтавской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Черкасской, Одесской областях и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. Местные власти многих регионов сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры, Минэнерго заявило об экстренных отключениях электроэнергии.
https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам, обеспечивавшим работу ВПК Украины

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные утром нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и критически важным объектам энергетики, сообщило Минобороны.
«

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения", — говорится в сводке.

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Все намеченные цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи и энергетики, работавших для ВСУ, складу дронов и скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
Около семи утра по Москве на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Полтавской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Черкасской, Одесской областях и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. Местные власти многих регионов сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры, Минэнерго заявило об экстренных отключениях электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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