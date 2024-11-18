https://ria.ru/20241118/erdogan-1984306011.html

ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган

ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.11.2024

ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не в состоянии предотвратить конфликты в мире, в частности, в Газе, и найти решение кризисов. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:20

2024-11-18T02:20

2024-11-18T02:21

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

большая двадцатка

оон

бразилия

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не в состоянии предотвратить конфликты в мире, в частности, в Газе, и найти решение кризисов. Эрдоган прибыл в Бразилию для участия в саммите лидеров G20, где провел встречу с президентом страны Лулой Да Силвой. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Бразилией, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций не в состоянии предотвратить конфликты в мире, особенно в Газе, и что она не в состоянии найти решения кризисов, и что Бразилии было бы уместно включить в повестку дня вопрос о реформе глобального управления во время своего председательства в G20",- говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

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турция

бразилия

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, оон, бразилия, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году