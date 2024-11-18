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ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.11.2024
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02:20 18.11.2024 (обновлено: 02:21 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/erdogan-1984306011.html
ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган
ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.11.2024
ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не в состоянии предотвратить конфликты в мире, в частности, в Газе, и найти решение кризисов. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:20
2024-11-18T02:21
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
оон
бразилия
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не в состоянии предотвратить конфликты в мире, в частности, в Газе, и найти решение кризисов. Эрдоган прибыл в Бразилию для участия в саммите лидеров G20, где провел встречу с президентом страны Лулой Да Силвой. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Бразилией, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций не в состоянии предотвратить конфликты в мире, особенно в Газе, и что она не в состоянии найти решения кризисов, и что Бразилии было бы уместно включить в повестку дня вопрос о реформе глобального управления во время своего председательства в G20",- говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.
https://ria.ru/20241118/konflikt-1915630213.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, оон, бразилия, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка, ООН, Бразилия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган

Эрдоган: ООН не способна разрешать конфликты

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не в состоянии предотвратить конфликты в мире, в частности, в Газе, и найти решение кризисов.
Эрдоган прибыл в Бразилию для участия в саммите лидеров G20, где провел встречу с президентом страны Лулой Да Силвой. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Бразилией, региональные и глобальные вопросы.
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"Президент Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций не в состоянии предотвратить конфликты в мире, особенно в Газе, и что она не в состоянии найти решения кризисов, и что Бразилии было бы уместно включить в повестку дня вопрос о реформе глобального управления во время своего председательства в G20",- говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБольшая двадцаткаООНБразилияОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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