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Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан - РИА Новости, 18.11.2024
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08:08 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html
Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан
Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан - РИА Новости, 18.11.2024
Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан
Гражданина Казахстана, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, экстрадировали из России на родину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:08
2024-11-18T08:08
казахстан
россия
санкт-петербург
экстрадиция
мошенничество
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АЛМА-АТА, 18 ноя – РИА Новости. Гражданина Казахстана, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, экстрадировали из России на родину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики. "Из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана. Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 миллионов тенге (почти 107 тысяч долларов), а также его денежными средствами в размере 35 миллионов тенге (более 70 тысяч долларов) за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства. Сообщается, что после совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2024 года его задержали в Санкт-Петербурге. "В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Петропавловск. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", — заключили в генпрокуратуре Казахстана.
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казахстан, россия, санкт-петербург, экстрадиция, мошенничество
Казахстан, Россия, Санкт-Петербург, Экстрадиция, Мошенничество
Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан

Подозреваемого гражданина Казахстана задержали в июле в Санкт-Петербурге

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 18 ноя – РИА Новости. Гражданина Казахстана, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, экстрадировали из России на родину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана. Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 миллионов тенге (почти 107 тысяч долларов), а также его денежными средствами в размере 35 миллионов тенге (более 70 тысяч долларов) за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.
Сообщается, что после совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2024 года его задержали в Санкт-Петербурге.
"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Петропавловск. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", — заключили в генпрокуратуре Казахстана.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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10 октября, 15:11
 
КазахстанРоссияСанкт-ПетербургЭкстрадицияМошенничество
 
 
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