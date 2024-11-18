https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html

Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан

Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан - РИА Новости, 18.11.2024

Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан

Гражданина Казахстана, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, экстрадировали из России на родину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:08

2024-11-18T08:08

2024-11-18T08:08

казахстан

россия

санкт-петербург

экстрадиция

мошенничество

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АЛМА-АТА, 18 ноя – РИА Новости. Гражданина Казахстана, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, экстрадировали из России на родину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики. "Из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана. Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 миллионов тенге (почти 107 тысяч долларов), а также его денежными средствами в размере 35 миллионов тенге (более 70 тысяч долларов) за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства. Сообщается, что после совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2024 года его задержали в Санкт-Петербурге. "В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Петропавловск. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", — заключили в генпрокуратуре Казахстана.

https://ria.ru/20241010/lzhevrach-1977403933.html

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казахстан, россия, санкт-петербург, экстрадиция, мошенничество