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Джонсон усомнился в том, что Трамп отдаст победу на Украине России - РИА Новости, 18.11.2024
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14:49 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/dzhonson-1984402366.html
Джонсон усомнился в том, что Трамп отдаст победу на Украине России
Джонсон усомнился в том, что Трамп отдаст победу на Украине России - РИА Новости, 18.11.2024
Джонсон усомнился в том, что Трамп отдаст победу на Украине России
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп не окажется таким "плохим"... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:49
2024-11-18T14:49
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
джо байден
борис джонсон
нато
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп не окажется таким "плохим" президентом, как того опасаются французы. "Я лишь констатирую, что Трамп, на мой взгляд, не будет, вероятно, таким плохим, как вы, французы, боитесь", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. По его словам, Трампа нужно оценивать не по заявлениям, а по действиям. Он отметил, что по ряду международных проблем экс-президент США вел гораздо более жесткую политику, чем демократы. В пример он привел решение Трампа нанести удары по целям в Сирии в 2018 году в связи с обвинениями в применении химического оружия, а также убийство по его приказу командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. "Что касается Украины, я констатирую, что именно Трамп, а не Барак Обама или Джо Байден, дал противотанковые ракеты Javelin, которые были очень важны в борьбе за Киев", - добавил политик. Заявление Трампа, что он сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа, экс-премьер назвал просто риторикой, которая ничего не значит. При этом Джонсон выразил сомнение, что Трамп может отдать победу России. "Я задаюсь вопросам, как такой тип как Дональд Трамп может начать свой мандат с капитуляции, унижения для Запада, для НАТО и для себя самого, если он даст (президенту РФ) Путину возможность победить Украину", - добавил экс-премьер. Политик также поприветствовал сообщения о решении действующего президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по РФ, добавив, что это надо было сделать еще 18 месяцев назад. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалила эту информацию со своего сайта. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html
https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, борис джонсон, нато
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Борис Джонсон, НАТО
Джонсон усомнился в том, что Трамп отдаст победу на Украине России

Джонсон назвал заявления Трампа о завершении конфликта на Украине риторикой

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп не окажется таким "плохим" президентом, как того опасаются французы.
"Я лишь констатирую, что Трамп, на мой взгляд, не будет, вероятно, таким плохим, как вы, французы, боитесь", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России
Вчера, 05:05
По его словам, Трампа нужно оценивать не по заявлениям, а по действиям. Он отметил, что по ряду международных проблем экс-президент США вел гораздо более жесткую политику, чем демократы. В пример он привел решение Трампа нанести удары по целям в Сирии в 2018 году в связи с обвинениями в применении химического оружия, а также убийство по его приказу командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
"Что касается Украины, я констатирую, что именно Трамп, а не Барак Обама или Джо Байден, дал противотанковые ракеты Javelin, которые были очень важны в борьбе за Киев", - добавил политик.
Заявление Трампа, что он сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа, экс-премьер назвал просто риторикой, которая ничего не значит. При этом Джонсон выразил сомнение, что Трамп может отдать победу России.
"Я задаюсь вопросам, как такой тип как Дональд Трамп может начать свой мандат с капитуляции, унижения для Запада, для НАТО и для себя самого, если он даст (президенту РФ) Путину возможность победить Украину", - добавил экс-премьер.
Политик также поприветствовал сообщения о решении действующего президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по РФ, добавив, что это надо было сделать еще 18 месяцев назад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Война США с Россией неизбежна
7 ноября, 08:00
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалила эту информацию со своего сайта.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
9 ноября, 08:00
 
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