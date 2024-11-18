https://ria.ru/20241118/dtp-1984354599.html

В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП

В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 18.11.2024

В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП

Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:34

2024-11-18T11:34

2024-11-18T11:45

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. ДТП произошло в понедельник в 07.33 мск на 101-м километре автодороги "Зеленогорск - Приморск – Выборг" в Выборгском районе Ленинградской области. "54-летний водитель автобуса "ПАЗ", в салоне которого находились около 30 человек, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам",- говорится в сообщении. По предварительным данным, пассажиры получили травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20241117/dtp-1984266982.html

ленинградская область

санкт-петербург

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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург