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В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 18.11.2024
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП
Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:34
2024-11-18T11:34
2024-11-18T11:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. ДТП произошло в понедельник в 07.33 мск на 101-м километре автодороги "Зеленогорск - Приморск – Выборг" в Выборгском районе Ленинградской области. "54-летний водитель автобуса "ПАЗ", в салоне которого находились около 30 человек, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам",- говорится в сообщении. По предварительным данным, пассажиры получили травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП
Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости.
Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале
.
ДТП произошло в понедельник в 07.33 мск на 101-м километре автодороги "Зеленогорск - Приморск – Выборг" в Выборгском районе Ленинградской области.
"54-летний водитель автобуса "ПАЗ", в салоне которого находились около 30 человек, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам",- говорится в сообщении.
По предварительным данным, пассажиры получили травмы средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.