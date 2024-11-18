https://ria.ru/20241118/chuvashija-1984431267.html

В Чувашии выросло число заболевших после обеда в школьной столовой

В Чувашии выросло число заболевших после обеда в школьной столовой - РИА Новости, 18.11.2024

В Чувашии выросло число заболевших после обеда в школьной столовой

Число обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 211 человек, в больнице остается один человек, остальные лечатся... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:04

2024-11-18T17:04

2024-11-18T17:04

происшествия

здоровье - общество

новочебоксарск

владимир степанов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Число обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 211 человек, в больнице остается один человек, остальные лечатся дома, сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Ранее Минздрав Чувашии сообщал, что после посещения столовой школы №4 в Новочебоксарске за медицинской помощью обратилось 209 человек, из них шесть госпитализированы, ещё 203 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "По оперативным данным на 16.00 18 ноября за медпомощью обратилось 211 человек, из которых 200 – дети. На раннем этапе были госпитализированы шесть детей, пять из них выписаны под наблюдение на дому. Остальные пациенты продолжают лечение амбулаторно. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - написал Степанов в Telegram-канале. По его словам, ситуацию в Новочебоксарской школе №4, учащиеся и учителя которой обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, "детально рассмотрели" на заседании Республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии. "У всех пациентов взяты материалы на бактериологическое и на вирусологическое исследование. По данным Роспотребнадзора, только у трети пациентов подтвержден положительный результат на вирусную инфекцию. Расследование продолжается", - подчеркнул министр здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20241118/delo-1984428951.html

https://ria.ru/20241117/novocheboksarsk-1984280261.html

новочебоксарск

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происшествия, здоровье - общество, новочебоксарск, владимир степанов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)