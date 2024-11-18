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Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.11.2024

Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите "Большой двадцатки" (G20) в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:14

2024-11-18T22:14

2024-11-18T22:14

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. "Нет", - сообщил он журналистам на вопрос, планируются ли контакты Блинкена и Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "большой двадцатке" будет ЮАР.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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в мире, бразилия, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, большая двадцатка, государственный департамент сша