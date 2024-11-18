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Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.11.2024
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22:14 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/blinken-1984479753.html
Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе
Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.11.2024
Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите "Большой двадцатки" (G20) в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:14
2024-11-18T22:14
в мире
бразилия
сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
большая двадцатка
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. "Нет", - сообщил он журналистам на вопрос, планируются ли контакты Блинкена и Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "большой двадцатке" будет ЮАР.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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в мире, бразилия, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, большая двадцатка, государственный департамент сша
В мире, Бразилия, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Государственный департамент США
Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

Представитель Госдепа: Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
"Нет", - сообщил он журналистам на вопрос, планируются ли контакты Блинкена и Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "большой двадцатке" будет ЮАР.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
9 сентября 2023, 08:00
 
В миреБразилияСШАРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровБольшая двадцаткаГосударственный департамент США
 
 
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