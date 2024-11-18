https://ria.ru/20241118/blagoustroystvo-1984477894.html

Сбор предложений по благоустройству территорий стартовал в Ленобласти

Сбор предложений по благоустройству территорий стартовал в Ленобласти - РИА Новости, 18.11.2024

Сбор предложений по благоустройству территорий стартовал в Ленобласти

Сбор предложений по благоустройству территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда" стартовал в Ленобласти, жители могут отправить свои проекты по обновлению РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T21:57

2024-11-18T21:57

2024-11-18T21:57

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Сбор предложений по благоустройству территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда" стартовал в Ленобласти, жители могут отправить свои проекты по обновлению парков, набережных, аллей и площадей до 8 декабря включительно, сообщает пресс-служба правительства региона. "До 8 декабря включительно администрации поселений и чат-бот собирают предложения жителей по объектам для благоустройства. В нацпроекте "Жилье и городская среда" могут принять участие все города и поселки Ленинградской области с населением от 1000 жителей. Парк, пляж, детская — или спортивная площадка — самые массовые предложения будут вынесены на голосование, которое определит объекты благоустройства 2026 года. Не оставайтесь в стороне - изменения вокруг точно зависят от вас", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти подчеркнули, что те, кто обращаются со своими проектами впервые, могут это сделать не только лично в местной администрации, но и прислав свои идеи на электронную почту или в чат-бот областного комитета по ЖКХ и Центра компетенций. Отмечается, что территории, набравшие большинство голосов, будут представлены на онлайн-голосовании, а победившие проекты предстоит воплотить в 2026 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". По данным правительства региона, в 2024 году в рамках нацпроекта благоустроено уже 103 общественных территории, все они были реализованы по итогам выбора жителей и с учетом их предложений.

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко