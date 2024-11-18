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В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе - РИА Новости, 18.11.2024
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16:07 18.11.2024 (обновлено: 16:36 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/arest-1984416440.html
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе - РИА Новости, 18.11.2024
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе
Мещанский суд Москвы на полгода продлил арест Александру Киму и Никите Дубасу, которые обвиняются в гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:07
2024-11-18T16:36
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на полгода продлил арест Александру Киму и Никите Дубасу, которые обвиняются в гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 6 мая 2025 года", - огласила решение судья. О сохранении меры пресечения и ее продлении просил прокурор. По его словам, находясь на свободе, Дубас и Ким могут скрыться от органов правосудия, оказать давление на потерпевших. Позицию гособвинителя поддержали потерпевшие, одна из них пояснила, что, по ее мнению, обвиняемые могут сбежать, так как у них есть деньги. Дубас и Ким, которым вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), оставили этот вопрос на усмотрение суда. Однако адвокат Кима просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей. Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода. Глава IT-компании "Спутник" гражданин Казахстана Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали. Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
https://ria.ru/20241118/kim-1984413288.html
https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html
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происшествия, москва, россия, казахстан
Происшествия, Москва, Россия, Казахстан
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе

В Москве продлили на 6 мес арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Ким и Никита Дубас на заседании Мещанского суда Москвы. 18 ноября 2024
Александр Ким и Никита Дубас на заседании Мещанского суда Москвы. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Ким и Никита Дубас на заседании Мещанского суда Москвы. 18 ноября 2024
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на полгода продлил арест Александру Киму и Никите Дубасу, которые обвиняются в гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 6 мая 2025 года", - огласила решение судья.
Александр Ким, проходящий обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим
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О сохранении меры пресечения и ее продлении просил прокурор. По его словам, находясь на свободе, Дубас и Ким могут скрыться от органов правосудия, оказать давление на потерпевших. Позицию гособвинителя поддержали потерпевшие, одна из них пояснила, что, по ее мнению, обвиняемые могут сбежать, так как у них есть деньги.
Дубас и Ким, которым вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), оставили этот вопрос на усмотрение суда. Однако адвокат Кима просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.
Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
Глава IT-компании "Спутник" гражданин Казахстана Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали.
Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
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