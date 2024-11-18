https://ria.ru/20241118/arest-1984416440.html
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе - РИА Новости, 18.11.2024
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе
Мещанский суд Москвы на полгода продлил арест Александру Киму и Никите Дубасу, которые обвиняются в гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:07
2024-11-18T16:07
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на полгода продлил арест Александру Киму и Никите Дубасу, которые обвиняются в гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 6 мая 2025 года", - огласила решение судья. О сохранении меры пресечения и ее продлении просил прокурор. По его словам, находясь на свободе, Дубас и Ким могут скрыться от органов правосудия, оказать давление на потерпевших. Позицию гособвинителя поддержали потерпевшие, одна из них пояснила, что, по ее мнению, обвиняемые могут сбежать, так как у них есть деньги. Дубас и Ким, которым вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), оставили этот вопрос на усмотрение суда. Однако адвокат Кима просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей. Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода. Глава IT-компании "Спутник" гражданин Казахстана Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали. Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
https://ria.ru/20241118/kim-1984413288.html
https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html
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Происшествия, Москва, Россия, Казахстан
В Москве продлили арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе
В Москве продлили на 6 мес арест фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на полгода продлил арест Александру Киму и Никите Дубасу, которые обвиняются в гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 6 мая 2025 года", - огласила решение судья.
О сохранении меры пресечения и ее продлении просил прокурор. По его словам, находясь на свободе, Дубас и Ким могут скрыться от органов правосудия, оказать давление на потерпевших. Позицию гособвинителя поддержали потерпевшие, одна из них пояснила, что, по ее мнению, обвиняемые могут сбежать, так как у них есть деньги.
Дубас и Ким, которым вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ
(оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), оставили этот вопрос на усмотрение суда. Однако адвокат Кима просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.
Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
Глава IT-компании "Спутник" гражданин Казахстана
Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали.
Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково
", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.