В Анкаре опровергли сообщения о новой идее Турции по конфликту на Украине
В Турции опровергли сообщения о новой идее по заморозке конфликта на Украине
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Информация западных СМИ о якобы инициативах официальной Анкары по заморозке конфликта на Украине не соответствует действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО.
"Мы поддерживаем дипломатические инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией. С другой стороны, части статьи, касающиеся Турции, под заголовком "Союзники Украины опираются на Зеленского в поисках способа прекращения войны", опубликованной сегодня (18 ноября) информационным агентством Блумберг, не отражает действительности", - заявил собеседник агентства.
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