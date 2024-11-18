Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре опровергли сообщения о новой идее Турции по конфликту на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 18.11.2024 (обновлено: 15:16 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ankara-1984404919.html
В Анкаре опровергли сообщения о новой идее Турции по конфликту на Украине
В Анкаре опровергли сообщения о новой идее Турции по конфликту на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
В Анкаре опровергли сообщения о новой идее Турции по конфликту на Украине
Информация западных СМИ о якобы инициативах официальной Анкары по заморозке конфликта на Украине не соответствует действительности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:06
2024-11-18T15:16
в мире
анкара (провинция)
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Информация западных СМИ о якобы инициативах официальной Анкары по заморозке конфликта на Украине не соответствует действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО."Мы поддерживаем дипломатические инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией. С другой стороны, части статьи, касающиеся Турции, под заголовком "Союзники Украины опираются на Зеленского в поисках способа прекращения войны", опубликованной сегодня (18 ноября) информационным агентством Блумберг, не отражает действительности", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html
анкара (провинция)
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), турция, украина, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, нато
В мире, Анкара (провинция), Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка, НАТО
В Анкаре опровергли сообщения о новой идее Турции по конфликту на Украине

В Турции опровергли сообщения о новой идее по заморозке конфликта на Украине

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Информация западных СМИ о якобы инициативах официальной Анкары по заморозке конфликта на Украине не соответствует действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО.
"Мы поддерживаем дипломатические инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией. С другой стороны, части статьи, касающиеся Турции, под заголовком "Союзники Украины опираются на Зеленского в поисках способа прекращения войны", опубликованной сегодня (18 ноября) информационным агентством Блумберг, не отражает действительности", - заявил собеседник агентства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Турции рассказали, какую сделку Трамп предложит Украине
8 ноября, 04:55
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганБольшая двадцаткаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала