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"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 17.11.2024 (обновлено: 17:27 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html
"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 17.11.2024
"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
Исторический опыт говорит о том, что Запад повторит на Украине свое бегство из Афганистана, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:53
2024-11-17T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Исторический опыт говорит о том, что Запад повторит на Украине свое бегство из Афганистана, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он сравнил действующего президента США Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца со скрипачами на тонущем "Титанике", прикрепив соответствующее фото."Они говорили, что "Титаник "непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане "столько, сколько потребуется". Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?" — с иронией отметил Боуз.Как накануне писало украинское издание "Страта.ua", Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. Главный его страх заключается в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий, пояснил автор материала.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984229471.html
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в мире, нато, украина, германия, афганистан, франция, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, сша, джо байден, олаф шольц, йенс столтенберг, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Германия, Афганистан, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, США, Джо Байден, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон
"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине

Боуз: Запад повторит на Украине сценарий войны в Афганистане

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Исторический опыт говорит о том, что Запад повторит на Украине свое бегство из Афганистана, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Он сравнил действующего президента США Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца со скрипачами на тонущем "Титанике", прикрепив соответствующее фото.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсетей журналиста Чея Боуза
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза
"Они говорили, что "Титаник "непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане "столько, сколько потребуется". Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?" — с иронией отметил Боуз.
Как накануне писало украинское издание "Страта.ua", Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. Главный его страх заключается в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий, пояснил автор материала.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Не смешно": слова Маска о Зеленском вызвали ярость на Украине
Вчера, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаГерманияАфганистанФранцияРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийСШАДжо БайденОлаф ШольцЙенс СтолтенбергЭммануэль Макрон
 
 
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