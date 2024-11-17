"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
Боуз: Запад повторит на Украине сценарий войны в Афганистане
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Исторический опыт говорит о том, что Запад повторит на Украине свое бегство из Афганистана, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Он сравнил действующего президента США Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца со скрипачами на тонущем "Титанике", прикрепив соответствующее фото.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсетей журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза
"Они говорили, что "Титаник "непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане "столько, сколько потребуется". Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?" — с иронией отметил Боуз.
Как накануне писало украинское издание "Страта.ua", Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. Главный его страх заключается в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий, пояснил автор материала.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.