https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html

"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине

"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 17.11.2024

"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине

Исторический опыт говорит о том, что Запад повторит на Украине свое бегство из Афганистана, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:53

2024-11-17T10:53

2024-11-17T17:27

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Исторический опыт говорит о том, что Запад повторит на Украине свое бегство из Афганистана, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он сравнил действующего президента США Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца со скрипачами на тонущем "Титанике", прикрепив соответствующее фото."Они говорили, что "Титаник "непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане "столько, сколько потребуется". Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?" — с иронией отметил Боуз.Как накануне писало украинское издание "Страта.ua", Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. Главный его страх заключается в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий, пояснил автор материала.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

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