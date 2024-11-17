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В Казахстане три человека погибли при взрыве в бывшей мечети
В Казахстане три человека погибли при взрыве в бывшей мечети - РИА Новости, 17.11.2024
В Казахстане три человека погибли при взрыве в бывшей мечети
Три человека погибли, 16 ранены при взрыве газо-воздушной смеси в бывшей мечети аула Сабынды в 75 километрах от Астаны, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:37
2024-11-17T09:37
2024-11-17T09:42
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АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, 16 ранены при взрыве газо-воздушной смеси в бывшей мечети аула Сабынды в 75 километрах от Астаны, сообщает в воскресенье пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области Казахстана. "Источник взрыва - газовоздушная смесь... Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1983 и ребенок 2012 годов рождения, чьи тела обнаружили под завалами. 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны, - говорится в сообщении, распространённом ДЧС региона. Уточняется, что бывшая мечеть использовалась для проведения поминальных обедов. Спасатели вынесли шесть газовых баллонов из семи, сейчас проводится разбор завалов, на месте работают около 30 сотрудников чрезвычайных служб и пять единиц техники. На базе ДЧС Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия.
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РИА Новости
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в мире, астана, акмолинская область, казахстан
В мире, Астана, Акмолинская область, Казахстан
В Казахстане три человека погибли при взрыве в бывшей мечети
При взрыве газа в бывшей мечети в Казахстане погибли три человека, 16 ранены
АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, 16 ранены при взрыве газо-воздушной смеси в бывшей мечети аула Сабынды в 75 километрах от Астаны, сообщает в воскресенье пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.
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"Источник взрыва - газовоздушная смесь... Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1983 и ребенок 2012 годов рождения, чьи тела обнаружили под завалами. 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны, - говорится в сообщении, распространённом ДЧС региона.
Уточняется, что бывшая мечеть использовалась для проведения поминальных обедов. Спасатели вынесли шесть газовых баллонов из семи, сейчас проводится разбор завалов, на месте работают около 30 сотрудников чрезвычайных служб и пять единиц техники. На базе ДЧС Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия.