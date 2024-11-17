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В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.11.2024
В Днепропетровской области прогремел взрыв
Взрыв раздался в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:25
2024-11-17T08:25
2024-11-17T08:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Павлограде в Днепропетровской области слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области прогремел взрыв
"Общественное": в Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв