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В Днепропетровской области прогремел взрыв

В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.11.2024

В Днепропетровской области прогремел взрыв

Взрыв раздался в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:25

2024-11-17T08:25

2024-11-17T08:26

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Павлограде в Днепропетровской области слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

павлоград

днепропетровская область

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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина