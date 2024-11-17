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Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/vsu-1984213115.html
Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный
Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный - РИА Новости, 17.11.2024
Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный
Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:05
2024-11-17T06:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
военнопленные
сво
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. Вячеслав 1993 года рождения, родом из Днепропетровской области, мобилизован 18 апреля 2023 года, служил медиком в разведроте 23-й бригады ВСУ, в августе из-за покупки наркотиков отправлен в пехоту, в плен попал в селе Шахтерское ДНР. "Бухают поголовно все, наркотики многие употребляют, кто сейчас не употребляет, тот начнет… я так понимаю, мои командиры тоже употребляют", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что в его подразделении много кто употреблял тяжелые наркотики, сам он начал употреблять марихуану только во время службы. "Крыша едет, отношение плохое и боевого духа никого, и вообще ничего, чем-то все закидывались, то ли водкой, то ли наркотиками", - объяснил военнопленный.
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в мире, днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, военнопленные, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, военнопленные, СВО
Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный

Военнопленный Гаманец рассказал о пьянстве и наркомании среди командиров ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец.
Вячеслав 1993 года рождения, родом из Днепропетровской области, мобилизован 18 апреля 2023 года, служил медиком в разведроте 23-й бригады ВСУ, в августе из-за покупки наркотиков отправлен в пехоту, в плен попал в селе Шахтерское ДНР.
"Бухают поголовно все, наркотики многие употребляют, кто сейчас не употребляет, тот начнет… я так понимаю, мои командиры тоже употребляют", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что в его подразделении много кто употреблял тяжелые наркотики, сам он начал употреблять марихуану только во время службы.
"Крыша едет, отношение плохое и боевого духа никого, и вообще ничего, чем-то все закидывались, то ли водкой, то ли наркотиками", - объяснил военнопленный.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраинывоеннопленныеСВО
 
 
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