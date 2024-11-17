https://ria.ru/20241117/vsu-1984213115.html

Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный

Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный - РИА Новости, 17.11.2024

Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал пленный

Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:05

2024-11-17T06:05

2024-11-17T06:05

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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военнопленные

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. Вячеслав 1993 года рождения, родом из Днепропетровской области, мобилизован 18 апреля 2023 года, служил медиком в разведроте 23-й бригады ВСУ, в августе из-за покупки наркотиков отправлен в пехоту, в плен попал в селе Шахтерское ДНР. "Бухают поголовно все, наркотики многие употребляют, кто сейчас не употребляет, тот начнет… я так понимаю, мои командиры тоже употребляют", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что в его подразделении много кто употреблял тяжелые наркотики, сам он начал употреблять марихуану только во время службы. "Крыша едет, отношение плохое и боевого духа никого, и вообще ничего, чем-то все закидывались, то ли водкой, то ли наркотиками", - объяснил военнопленный.

https://ria.ru/20241116/vsu-1984131687.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, военнопленные, сво