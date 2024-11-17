https://ria.ru/20241117/ukraina-1984234642.html

В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024

В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в городе отключены котельные, насосные станции, повреждены сети водо и... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:16

2024-11-17T11:16

2024-11-17T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

александр вилкул

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в городе отключены котельные, насосные станции, повреждены сети водо и теплоснабжения, введены аварийные отключения электроэнергии, заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской области и других регионах. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Возникли аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо и теплообеспечения. Впоследствии "Укрэнерго" применило аварийные отключения (электроэнергии -ред.)", — говорится в сообщении Вилкула.Как уточнил чиновник, идет переподключение котельных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго