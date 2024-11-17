https://ria.ru/20241117/ukraina-1984234642.html
В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в городе отключены котельные, насосные станции, повреждены сети водо и... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:16
2024-11-17T11:16
2024-11-17T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
александр вилкул
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
укрэнерго
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в городе отключены котельные, насосные станции, повреждены сети водо и теплоснабжения, введены аварийные отключения электроэнергии, заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской области и других регионах. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Возникли аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо и теплообеспечения. Впоследствии "Укрэнерго" применило аварийные отключения (электроэнергии -ред.)", — говорится в сообщении Вилкула.Как уточнил чиновник, идет переподключение котельных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Укрэнерго
В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава администрации Вилкул: в Кривом Роге поврежден объект инфраструктуры