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Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984232510.html
Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине
Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 17.11.2024
Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине
Посол Германии в России Александр Ламбсдорф считает, что время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:47
2024-11-17T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
александр ламбсдорф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посол Германии в России Александр Ламбсдорф считает, что время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало. "Мы, к сожалению, все еще не находимся в той точке, где можно начинать дискуссию... Это... (конфликт - ред.) в Европе, и до его окончания Европа будет содействовать Украине и поддерживать ее", - заявил посол в интервью медиагруппе Funke. Ламбсдорф отметил, что он не хочет начинать дискуссии о том, должна ли быть организована демилитаризованная линия, линия соприкосновения или прекращения огня. "Это могут быть детали для последующих переговоров", - добавил он. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
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в мире, россия, украина, германия, александр ламбсдорф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Александр Ламбсдорф
Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине

Ламбсдорф: время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посол Германии в России Александр Ламбсдорф считает, что время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало.
"Мы, к сожалению, все еще не находимся в той точке, где можно начинать дискуссию... Это... (конфликт - ред.) в Европе, и до его окончания Европа будет содействовать Украине и поддерживать ее", - заявил посол в интервью медиагруппе Funke.
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Ламбсдорф отметил, что он не хочет начинать дискуссии о том, должна ли быть организована демилитаризованная линия, линия соприкосновения или прекращения огня.
«
"Это могут быть детали для последующих переговоров", - добавил он.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияАлександр Ламбсдорф
 
 
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