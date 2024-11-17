https://ria.ru/20241117/tramp-1984210573.html

"Как можно скорее". СМИ раскрыли, о чем Киев настойчиво просит Трампа

"Как можно скорее". СМИ раскрыли, о чем Киев настойчиво просит Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

"Как можно скорее". СМИ раскрыли, о чем Киев настойчиво просит Трампа

Киев хочет в кратчайшие сроки провести встречу Владимира Зеленского с победителем на президентских выборах в США Дональдом Трампом, пишет немецкая газета Welt... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:03

2024-11-17T05:03

2024-11-17T05:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ee216943723bcdc1c288315b63bcc2c.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киев хочет в кратчайшие сроки провести встречу Владимира Зеленского с победителем на президентских выборах в США Дональдом Трампом, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины."На Украине <...> усиленно ищут способы привлечь Трампа на сторону Киева. <...> Киев пытается добиться встречи (Зеленского. — Прим. ред.) с ним как можно скорее", — указывается в статье.Как отмечается в материале, киевский режим в напряжении следит за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Украинское руководство тревожится из-за своего неопределенного статуса в глазах республиканца и боится, что Украине придется соглашаться на все требования будущего президента США.Кроме того, по мнению журналистов, возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном при Трампе определит судьбу Владимира Зеленского. Его политической карьере придет конец, если итоговый результат мирного процесса окажется хуже, чем условия, предложенные Украине в 2022 году.Как указали в Welt, критическая важность Трампа толкает Киев на самые отчаянные ухищрения. Об этом, в частности, говорит готовность Зеленского передать будущей администрации США контроль над ресурсами Украины и право разместить украинский контингент как замену американских сил в Европе."Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии (способности привлечь Трампа на свою сторону. — Прим. ред.) в ближайшие недели", — резюмируется в статье.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Трамп уже встречался с Зеленским перед президентскими выборами в сентябре. Как сообщала газета Financial Times, глава киевского режима представил кандидату свой "план победы", изначально подготовленный для убеждения республиканца. По данным FT, Трампа заинтересовали два пункта документа — о разделе украинских природных ресурсов с Западом и о замене части американских сил в Европе на украинские войска после окончания конфликта.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и продолжить воевать дальше.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984190243.html

https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html

https://ria.ru/20241116/mask-1984188704.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984168336.html

украина

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, нато, киев