"Как можно скорее". СМИ раскрыли, о чем Киев настойчиво просит Трампа
Welt: Зеленский добивается скорейшей встречи с Трампом
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киев хочет в кратчайшие сроки провести встречу Владимира Зеленского с победителем на президентских выборах в США Дональдом Трампом, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.
"На Украине <...> усиленно ищут способы привлечь Трампа на сторону Киева. <...> Киев пытается добиться встречи (Зеленского. — Прим. ред.) с ним как можно скорее", — указывается в статье.
Как отмечается в материале, киевский режим в напряжении следит за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Украинское руководство тревожится из-за своего неопределенного статуса в глазах республиканца и боится, что Украине придется соглашаться на все требования будущего президента США.
Кроме того, по мнению журналистов, возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном при Трампе определит судьбу Владимира Зеленского. Его политической карьере придет конец, если итоговый результат мирного процесса окажется хуже, чем условия, предложенные Украине в 2022 году.
Как указали в Welt, критическая важность Трампа толкает Киев на самые отчаянные ухищрения. Об этом, в частности, говорит готовность Зеленского передать будущей администрации США контроль над ресурсами Украины и право разместить украинский контингент как замену американских сил в Европе.
"Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии (способности привлечь Трампа на свою сторону. — Прим. ред.) в ближайшие недели", — резюмируется в статье.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Трамп уже встречался с Зеленским перед президентскими выборами в сентябре. Как сообщала газета Financial Times, глава киевского режима представил кандидату свой "план победы", изначально подготовленный для убеждения республиканца. По данным FT, Трампа заинтересовали два пункта документа — о разделе украинских природных ресурсов с Западом и о замене части американских сил в Европе на украинские войска после окончания конфликта.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и продолжить воевать дальше.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.