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РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов - РИА Новости, 17.11.2024
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10:35 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html
РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов
РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов - РИА Новости, 17.11.2024
РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов
Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета услуг тарологов, заявили РИА Новости в РАН. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:35
2024-11-17T10:35
общество
россия
андрей свинцов
российская академия наук
госдума рф
лдпр
наука
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета услуг тарологов, заявили РИА Новости в РАН. Гадание на картах Таро с целью якобы предсказать будущее того или иного человека – это типичная лженаука, тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, отметили в РАН. "РАН, без сомнения, поддерживает вопрос законодательного запрета услуг тарологов, астрологов и прочих колдунов", - сказали в РАН. Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных "специалистов" (астрологов, колдунов – ред.) в России.
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общество, россия, андрей свинцов, российская академия наук, госдума рф, лдпр, наука
Общество, Россия, Андрей Свинцов, Российская академия наук, Госдума РФ, ЛДПР, Наука
РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов

РАН поддержала идею законодательного запрета услуг тарологов и астрологов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета услуг тарологов, заявили РИА Новости в РАН.
Гадание на картах Таро с целью якобы предсказать будущее того или иного человека – это типичная лженаука, тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, отметили в РАН.
«
"РАН, без сомнения, поддерживает вопрос законодательного запрета услуг тарологов, астрологов и прочих колдунов", - сказали в РАН.
Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных "специалистов" (астрологов, колдунов – ред.) в России.
Карты таро - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В РАН назвали тарологов мошенниками
15 ноября, 08:50
 
ОбществоРоссияАндрей СвинцовРоссийская академия наукГосдума РФЛДПРНаука
 
 
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