https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html

РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов

РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов - РИА Новости, 17.11.2024

РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов

Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета услуг тарологов, заявили РИА Новости в РАН. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:35

2024-11-17T10:35

2024-11-17T10:35

общество

россия

андрей свинцов

российская академия наук

госдума рф

лдпр

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/08/1551760816_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_b9ea22ce184cc564bd798dc3549ae933.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета услуг тарологов, заявили РИА Новости в РАН. Гадание на картах Таро с целью якобы предсказать будущее того или иного человека – это типичная лженаука, тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, отметили в РАН. "РАН, без сомнения, поддерживает вопрос законодательного запрета услуг тарологов, астрологов и прочих колдунов", - сказали в РАН. Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных "специалистов" (астрологов, колдунов – ред.) в России.

https://ria.ru/20241115/ran-1983879388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, андрей свинцов, российская академия наук, госдума рф, лдпр, наука