https://ria.ru/20241117/szhr-1984199351.html
СЖР обратился в полицию после инцидента на выступлении Кашпировского
СЖР обратился в полицию после инцидента на выступлении Кашпировского - РИА Новости, 17.11.2024
СЖР обратился в полицию после инцидента на выступлении Кашпировского
Председатель Петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих обратился к начальнику главного управления (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T00:02
2024-11-17T00:02
2024-11-17T00:02
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих обратился к начальнику главного управления (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой привлечь к ответственности лиц, препятствовавших работе журналистов на выступлении "экстрасенса" Анатолия Кашпировского в Петербурге в пятницу, сообщили в отделении СЖР. Ранее "Известия" сообщали, что охранники и фанаты Кашпировского "вытолкали" их корреспондента Наталию Графчикову из зала во время встречи "экстрасенса" с поклонниками в Петербурге после того, как Кашпировский возмутился тем, что журналисты ведут съемку, и приказал "выпроводить" Графчикову за дверь. "Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину с просьбой привлечь к ответственности лиц, препятствовавших работе журналистов во время выступления Анатолия Кашпировского в Петербурге 15 ноября", - сообщило петербургское отделение СЖР в своем Telegram-канале. Шерих цитирует, в частности, "Российскую газету", в которой сообщается, что "представителям СМИ мешали вести съемку и общение со зрителями в фойе Дома культуры, необоснованно требовали от них покинуть здание". "Неустановленные сотрудники охраны мероприятия, по словам коллег, также запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации. Наиболее вопиющий инцидент, по словам коллег, произошел со съемочной бригадой РЕН ТВ и "Известий": из рук оператора телеканала пытались выбить камеру, а после того, как корреспондент Наталия Графчикова попыталась задать А.М. Кашпировскому вопросы, её просто вытолкали из зала", - пишет Шерих, чьи слова приводит СЖР. В обращении уточняется, что подтверждающая информация, опубликованная на интернет-ресурсах РЕН ТВ, "Известий", "Российской газеты" и других СМИ, в том числе видеозаписи, которые журналистам удалось сделать, дает основание полагать, что в действиях неустановленных лиц (и, возможно, организаторов мероприятия) имеются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. "Прошу Вас принять все необходимые меры по расследованию данного инцидента. Надеюсь, правонарушители будут установлены и привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законом", - написал Шерих в заявлении, которое приводится в сообщении.
https://ria.ru/20241112/cheljabinsk-1983276345.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, шер, анатолий кашпировский, союз журналистов россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Шер, Анатолий Кашпировский, Союз журналистов России
СЖР обратился в полицию после инцидента на выступлении Кашпировского
СЖР Петербурга обратился в полицию после инцидента на выступлении Кашпировского
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих обратился к начальнику главного управления (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой привлечь к ответственности лиц, препятствовавших работе журналистов на выступлении "экстрасенса" Анатолия Кашпировского в Петербурге в пятницу, сообщили в отделении СЖР.
Ранее "Известия" сообщали, что охранники и фанаты Кашпировского "вытолкали" их корреспондента Наталию Графчикову из зала во время встречи "экстрасенса" с поклонниками в Петербурге после того, как Кашпировский возмутился тем, что журналисты ведут съемку, и приказал "выпроводить" Графчикову за дверь.
"Председатель петербургского отделения Союза журналистов России
Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину с просьбой привлечь к ответственности лиц, препятствовавших работе журналистов во время выступления Анатолия Кашпировского в Петербурге 15 ноября", - сообщило петербургское отделение СЖР в своем Telegram-канале.
Шерих цитирует, в частности, "Российскую газету", в которой сообщается, что "представителям СМИ мешали вести съемку и общение со зрителями в фойе Дома культуры, необоснованно требовали от них покинуть здание".
"Неустановленные сотрудники охраны мероприятия, по словам коллег, также запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации. Наиболее вопиющий инцидент, по словам коллег, произошел со съемочной бригадой РЕН ТВ и "Известий": из рук оператора телеканала пытались выбить камеру, а после того, как корреспондент Наталия Графчикова попыталась задать А.М. Кашпировскому вопросы, её просто вытолкали из зала", - пишет Шерих, чьи слова приводит СЖР.
В обращении уточняется, что подтверждающая информация, опубликованная на интернет-ресурсах РЕН ТВ, "Известий", "Российской газеты" и других СМИ, в том числе видеозаписи, которые журналистам удалось сделать, дает основание полагать, что в действиях неустановленных лиц (и, возможно, организаторов мероприятия) имеются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.
"Прошу Вас принять все необходимые меры по расследованию данного инцидента. Надеюсь, правонарушители будут установлены и привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законом", - написал Шерих в заявлении, которое приводится в сообщении.