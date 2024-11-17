https://ria.ru/20241117/strellba-1984246387.html

На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам

На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам - РИА Новости, 17.11.2024

На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам

Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал местного жителя, его подозревают в покушении на убийство двух человек, а именно в стрельбе по двум... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:56

2024-11-17T13:56

2024-11-17T14:00

происшествия

свердловская область

россия

красноуральск

валерий горелых

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал местного жителя, его подозревают в покушении на убийство двух человек, а именно в стрельбе по двум подросткам из дробовика, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранее региональное управление СК РФ информировало, в Красноуральске местный житель выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали. Инцидент произошел вечером в четверг у одного из частных домов по улице Маяковского, где мужчина, по данным ведомства, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. "Красноуральский городской суд избрал меру пресечения В.Кожевникову. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство двух человек. Следствие полагает, что 14 ноября мужчина выстрелил из дробовика в подростков... Под арестом Кожевников пробудет по 14 января 2025 года", – говорится в сообщении. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, одного из подростков госпитализировали в операционный блок больницы Нижнего Тагила, второго – в детскую больницу Екатеринбурга. Стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.

https://ria.ru/20241116/podrostok-1984100983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, россия, красноуральск, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)