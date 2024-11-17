На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам
Жителя Красноуральска арестовали после стрельбы по двум подросткам из дробовика
© Фото : Свердловский областной суд/TelegramНа Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам
На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал местного жителя, его подозревают в покушении на убийство двух человек, а именно в стрельбе по двум подросткам из дробовика, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее региональное управление СК РФ информировало, в Красноуральске местный житель выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали. Инцидент произошел вечером в четверг у одного из частных домов по улице Маяковского, где мужчина, по данным ведомства, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
"Красноуральский городской суд избрал меру пресечения В.Кожевникову. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство двух человек. Следствие полагает, что 14 ноября мужчина выстрелил из дробовика в подростков... Под арестом Кожевников пробудет по 14 января 2025 года", – говорится в сообщении.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, одного из подростков госпитализировали в операционный блок больницы Нижнего Тагила, второго – в детскую больницу Екатеринбурга. Стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.