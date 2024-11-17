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На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам - РИА Новости, 17.11.2024
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13:56 17.11.2024 (обновлено: 14:00 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/strellba-1984246387.html
На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам
На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам - РИА Новости, 17.11.2024
На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам
Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал местного жителя, его подозревают в покушении на убийство двух человек, а именно в стрельбе по двум... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:56
2024-11-17T14:00
происшествия
свердловская область
россия
красноуральск
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал местного жителя, его подозревают в покушении на убийство двух человек, а именно в стрельбе по двум подросткам из дробовика, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранее региональное управление СК РФ информировало, в Красноуральске местный житель выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали. Инцидент произошел вечером в четверг у одного из частных домов по улице Маяковского, где мужчина, по данным ведомства, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. "Красноуральский городской суд избрал меру пресечения В.Кожевникову. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство двух человек. Следствие полагает, что 14 ноября мужчина выстрелил из дробовика в подростков... Под арестом Кожевников пробудет по 14 января 2025 года", – говорится в сообщении. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, одного из подростков госпитализировали в операционный блок больницы Нижнего Тагила, второго – в детскую больницу Екатеринбурга. Стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.
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свердловская область
россия
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происшествия, свердловская область, россия, красноуральск, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Красноуральск, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам

Жителя Красноуральска арестовали после стрельбы по двум подросткам из дробовика

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramНа Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам
На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
На Урале арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области арестовал местного жителя, его подозревают в покушении на убийство двух человек, а именно в стрельбе по двум подросткам из дробовика, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее региональное управление СК РФ информировало, в Красноуральске местный житель выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали. Инцидент произошел вечером в четверг у одного из частных домов по улице Маяковского, где мужчина, по данным ведомства, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
"Красноуральский городской суд избрал меру пресечения В.Кожевникову. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство двух человек. Следствие полагает, что 14 ноября мужчина выстрелил из дробовика в подростков... Под арестом Кожевников пробудет по 14 января 2025 года", – говорится в сообщении.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, одного из подростков госпитализировали в операционный блок больницы Нижнего Тагила, второго – в детскую больницу Екатеринбурга. Стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияКрасноуральскВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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