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На Урале мужчина выстрелил в двух подростков - РИА Новости, 15.11.2024
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11:26 15.11.2024 (обновлено: 12:42 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ural-1983910162.html
На Урале мужчина выстрелил в двух подростков
На Урале мужчина выстрелил в двух подростков - РИА Новости, 15.11.2024
На Урале мужчина выстрелил в двух подростков
Мужчина в Красноуральске Свердловской области выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:26
2024-11-15T12:42
происшествия
красноуральск
свердловская область
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Мужчина в Красноуральске Свердловской области выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга. По его словам, инцидент произошел в четверг вечером у одного из частных домов по улице Маяковского в Красноуральске, где мужчина, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Пострадавшие подростки госпитализированы. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей территориального отдела и криминалистов, отметили в СК. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина стрелял из ружья. "Для более квалифицированного обследования несовершеннолетних направили в детскую горбольницу Нижнего Тагила, где один был помещен в операционный блок, а его товарища госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Обоим пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь", – сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Он добавил, что стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга. "Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль", – добавил представитель полиции.
https://ria.ru/20240405/perestrelka-1938131416.html
https://ria.ru/20240402/podrostok-1937458256.html
красноуральск
свердловская область
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происшествия, красноуральск, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноуральск, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мужчина выстрелил в двух подростков

В Красноуральске мужчина выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет

© Фото : СУ СК России по Свердловской области/ВКонтакетРабота СУ СК России по Свердловской области на месте происшествия, где мужчина выстрелил в двух подростков в Красноуральске
Работа СУ СК России по Свердловской области на месте происшествия, где мужчина выстрелил в двух подростков в Красноуральске - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : СУ СК России по Свердловской области/ВКонтакет
Работа СУ СК России по Свердловской области на месте происшествия, где мужчина выстрелил в двух подростков в Красноуральске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Мужчина в Красноуральске Свердловской области выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет, детей с огнестрельными ранениями госпитализировали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
По его словам, инцидент произошел в четверг вечером у одного из частных домов по улице Маяковского в Красноуральске, где мужчина, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Пострадавшие подростки госпитализированы. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей территориального отдела и криминалистов, отметили в СК.
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Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина стрелял из ружья.
"Для более квалифицированного обследования несовершеннолетних направили в детскую горбольницу Нижнего Тагила, где один был помещен в операционный блок, а его товарища госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Обоим пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь", – сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Он добавил, что стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.
"Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль", – добавил представитель полиции.
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ПроисшествияКрасноуральскСвердловская областьРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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