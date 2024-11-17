https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
США должны подходить к вопросу Тайваня с особой осмотрительностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:22
2024-11-17T04:22
2024-11-17T04:22
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. США должны подходить к вопросу Тайваня с особой осмотрительностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме."США должны с особой осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, недвусмысленно выступать против "независимости Тайваня" и поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что если США заинтересованы в сохранении мира в Тайваньском проливе, крайне важно, чтобы они ясно осознали истинную природу главы администрации Тайваня Лай Циндэ и Демократической прогрессивной партии, стремящихся к независимости Тайваня.
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в мире, сша, тайвань, китай, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Тайвань, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
Си Цзиньпин: США должны с особой осмотрительностью подходить к вопросу Тайваня
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. США должны подходить к вопросу Тайваня с особой осмотрительностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
"США должны с особой осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, недвусмысленно выступать против "независимости Тайваня" и поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что если США заинтересованы в сохранении мира в Тайваньском проливе, крайне важно, чтобы они ясно осознали истинную природу главы администрации Тайваня Лай Циндэ и Демократической прогрессивной партии, стремящихся к независимости Тайваня.