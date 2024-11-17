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США и КНР договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием

США и КНР договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием - РИА Новости, 17.11.2024

США и КНР договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) важно сохранить... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T02:30

2024-11-17T02:30

2024-11-17T03:09

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ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) важно сохранить человеческий контроль над решением по использованию ядерного оружия, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия, что является первым случаем заявления США и КНР о пересечении искусственного интеллекта и ядерной доктрины, и это является отражением того, как, даже при оборонной конкуренции между нами и КНР, мы могли бы работать на ответственной основе для управления рисками", — сказал Салливан журналистам на гэггле по итогам встречи.Как добавили в Белом доме, господин Си и президент США Байден во время встречи проанализировали двусторонние отношения за последние четыре года и подвели итоги усилий по ответственному управлению конкурентными аспектами отношений и продвижению областей сотрудничества после саммита в Вудсайде в ноябре 2023 года, включая борьбу с наркотиками, связи между военными, риски, связанные с искусственным интеллектом, изменение климата и взаимодействие граждан."Оба лидера подтвердили важность поддержания стратегического канала связи для ответственного управления отношениями и призвали к дальнейшему использованию дипломатических, военных, правоохранительных и других средств", — отметили в Белом доме.Встреча двух лидеров прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

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