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Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини" - РИА Новости, 17.11.2024
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Ленинградская область
 
15:28 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/proekty-1984255136.html
Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини"
Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини" - РИА Новости, 17.11.2024
Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини"
Четыре золотых статуэтки и 12 платиновых наград завоевали проекты Ленобласти в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе "Золотой Трезини", сообщает... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:28
2024-11-17T15:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Четыре золотых статуэтки и 12 платиновых наград завоевали проекты Ленобласти в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе "Золотой Трезини", сообщает пресс-служба правительства региона. "У Ленобласти — рекорд по числу победителей и финалистов архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини" за всю историю участия в международной премии. Регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Статуэтками "Золотого Трезини" удостоены реставрация крепости "Старая Ладога", подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине, клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках и проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе. Платиновые дипломы получили проектировщики центра реставрации в Рождествено (в их числе действующий зампред комитета по строительству Ленобласти Евгений Енокаев), скульптор памятника Ленинградскому учителю Константину Ушинскому Арутюн Акобян, проект реконструкции Дороги Жизни от студентов-архитекторов Горного университета и жилой дом от группы ЦДС в Новосаратовке. Международная премия "Золотой Трезини" ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Работы лауреатов премии поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке "Архитектура как искусство". В Международный совет и жюри премии "Золотой Трезини" входят представители 34 стран. Почетный председатель Международного совета премии – генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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4.7
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россия, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко

Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини"

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramМеждународный архитектурно-дизайнерский конкурс "Золотой Трезини"
Международный архитектурно-дизайнерский конкурс Золотой Трезини - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Международный архитектурно-дизайнерский конкурс "Золотой Трезини"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Четыре золотых статуэтки и 12 платиновых наград завоевали проекты Ленобласти в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе "Золотой Трезини", сообщает пресс-служба правительства региона.
"У Ленобласти — рекорд по числу победителей и финалистов архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини" за всю историю участия в международной премии. Регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоена реставрация крепости “Старая Ладога”
Статуэткой Золотого Трезини удостоена реставрация крепости “Старая Ладога” - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоена реставрация крепости “Старая Ладога”
Статуэтками "Золотого Трезини" удостоены реставрация крепости "Старая Ладога", подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине, клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках и проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе. Платиновые дипломы получили проектировщики центра реставрации в Рождествено (в их числе действующий зампред комитета по строительству Ленобласти Евгений Енокаев), скульптор памятника Ленинградскому учителю Константину Ушинскому Арутюн Акобян, проект реконструкции Дороги Жизни от студентов-архитекторов Горного университета и жилой дом от группы ЦДС в Новосаратовке.
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоена клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках
Статуэткой Золотого Трезини удостоена клиника высоких технологий Белоостров в Юкках - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоена клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках
Международная премия "Золотой Трезини" ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Работы лауреатов премии поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке "Архитектура как искусство". В Международный совет и жюри премии "Золотой Трезини" входят представители 34 стран. Почетный председатель Международного совета премии – генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоен проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе
Статуэткой Золотого Трезини удостоен проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоен проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоена подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине
Статуэткой Золотого Трезини удостоена подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоена подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине
 
Ленинградская областьРоссияЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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