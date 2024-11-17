Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини"
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramМеждународный архитектурно-дизайнерский конкурс "Золотой Трезини"
Международный архитектурно-дизайнерский конкурс "Золотой Трезини"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Четыре золотых статуэтки и 12 платиновых наград завоевали проекты Ленобласти в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе "Золотой Трезини", сообщает пресс-служба правительства региона.
"У Ленобласти — рекорд по числу победителей и финалистов архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини" за всю историю участия в международной премии. Регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоена реставрация крепости “Старая Ладога”
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоена реставрация крепости “Старая Ладога”
Статуэтками "Золотого Трезини" удостоены реставрация крепости "Старая Ладога", подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине, клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках и проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе. Платиновые дипломы получили проектировщики центра реставрации в Рождествено (в их числе действующий зампред комитета по строительству Ленобласти Евгений Енокаев), скульптор памятника Ленинградскому учителю Константину Ушинскому Арутюн Акобян, проект реконструкции Дороги Жизни от студентов-архитекторов Горного университета и жилой дом от группы ЦДС в Новосаратовке.
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоена клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоена клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках
Международная премия "Золотой Трезини" ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Работы лауреатов премии поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке "Архитектура как искусство". В Международный совет и жюри премии "Золотой Трезини" входят представители 34 стран. Почетный председатель Международного совета премии – генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоен проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоен проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramСтатуэткой "Золотого Трезини" удостоена подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине
Статуэткой "Золотого Трезини" удостоена подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине