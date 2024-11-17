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Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини"

Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини" - РИА Новости, 17.11.2024

Проекты Ленобласти взяли 16 наград в "Золотом Трезини"

Четыре золотых статуэтки и 12 платиновых наград завоевали проекты Ленобласти в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе "Золотой Трезини", сообщает... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:28

2024-11-17T15:28

2024-11-17T15:28

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ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Четыре золотых статуэтки и 12 платиновых наград завоевали проекты Ленобласти в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе "Золотой Трезини", сообщает пресс-служба правительства региона. "У Ленобласти — рекорд по числу победителей и финалистов архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини" за всю историю участия в международной премии. Регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Статуэтками "Золотого Трезини" удостоены реставрация крепости "Старая Ладога", подсветка мемориала мирным жертвам фашизма в Гатчине, клиника высоких технологий "Белоостров" в Юкках и проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе. Платиновые дипломы получили проектировщики центра реставрации в Рождествено (в их числе действующий зампред комитета по строительству Ленобласти Евгений Енокаев), скульптор памятника Ленинградскому учителю Константину Ушинскому Арутюн Акобян, проект реконструкции Дороги Жизни от студентов-архитекторов Горного университета и жилой дом от группы ЦДС в Новосаратовке. Международная премия "Золотой Трезини" ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Работы лауреатов премии поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке "Архитектура как искусство". В Международный совет и жюри премии "Золотой Трезини" входят представители 34 стран. Почетный председатель Международного совета премии – генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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россия, ленинградская область, александр дрозденко