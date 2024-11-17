https://ria.ru/20241117/odezhda-1984224431.html
Россия сократила импорт одежды из Турции
Россия сократила импорт одежды из Турции - РИА Новости, 17.11.2024
Россия сократила импорт одежды из Турции
С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:27
2024-11-17T09:27
2024-11-17T12:45
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического ведомства. Особенно сильно сократились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Так, мужской вязаной верхней одежды Россия ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала прошлого года, на 231 тысячу долларов, а женской — в пять раз меньше, на 147,7 тысячи. Импорт трикотажных изделий сократился в восемь раз — до 7,6 тысячи долларов. Это же касается и других изделий, например вязаных перчаток и рукавиц, которых стали закупать в четыре раза меньше, на 4,8 тысячи долларов. В целом на Россиюприходится два процента турецкого экспорта одежды, она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей. Сопоставимые с Россией закупки у таких стран, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды остаются Германия (16 процентов), Нидерланды (12,3 процента) и Испания (11 процентов).
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экономика, россия, турция, казахстан
Экономика, Россия, Турция, Казахстан
Россия сократила импорт одежды из Турции
Россия за девять месяцев сократила импорт одежды из Турции почти вдвое
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического ведомства.
Особенно сильно сократились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Так, мужской вязаной верхней одежды Россия ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала прошлого года, на 231 тысячу долларов, а женской — в пять раз меньше, на 147,7 тысячи.
Импорт трикотажных изделий сократился в восемь раз — до 7,6 тысячи долларов. Это же касается и других изделий, например вязаных перчаток и рукавиц, которых стали закупать в четыре раза меньше, на 4,8 тысячи долларов.
В целом на Россиюприходится два процента турецкого экспорта одежды, она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей.
Сопоставимые с Россией закупки у таких стран, как Казахстан
, Дания и Саудовская Аравия
. А лидерами по импорту турецкой одежды остаются Германия
(16 процентов), Нидерланды
(12,3 процента) и Испания
(11 процентов).