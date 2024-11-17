https://ria.ru/20241117/odezhda-1984224431.html

Россия сократила импорт одежды из Турции

Россия сократила импорт одежды из Турции - РИА Новости, 17.11.2024

Россия сократила импорт одежды из Турции

С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:27

2024-11-17T09:27

2024-11-17T12:45

экономика

россия

турция

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602849713_0:167:3157:1943_1920x0_80_0_0_5ea19317f9e1edd88d5fa300073b2e09.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического ведомства. Особенно сильно сократились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Так, мужской вязаной верхней одежды Россия ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала прошлого года, на 231 тысячу долларов, а женской — в пять раз меньше, на 147,7 тысячи. Импорт трикотажных изделий сократился в восемь раз — до 7,6 тысячи долларов. Это же касается и других изделий, например вязаных перчаток и рукавиц, которых стали закупать в четыре раза меньше, на 4,8 тысячи долларов. В целом на Россиюприходится два процента турецкого экспорта одежды, она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей. Сопоставимые с Россией закупки у таких стран, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды остаются Германия (16 процентов), Нидерланды (12,3 процента) и Испания (11 процентов).

https://ria.ru/20241109/mikroby-1982782514.html

https://ria.ru/20240528/odezhda-1948808848.html

россия

турция

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, казахстан