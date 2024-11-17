Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила импорт одежды из Турции - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 17.11.2024 (обновлено: 12:45 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/odezhda-1984224431.html
Россия сократила импорт одежды из Турции
Россия сократила импорт одежды из Турции - РИА Новости, 17.11.2024
Россия сократила импорт одежды из Турции
С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:27
2024-11-17T12:45
экономика
россия
турция
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602849713_0:167:3157:1943_1920x0_80_0_0_5ea19317f9e1edd88d5fa300073b2e09.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического ведомства. Особенно сильно сократились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Так, мужской вязаной верхней одежды Россия ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала прошлого года, на 231 тысячу долларов, а женской — в пять раз меньше, на 147,7 тысячи. Импорт трикотажных изделий сократился в восемь раз — до 7,6 тысячи долларов. Это же касается и других изделий, например вязаных перчаток и рукавиц, которых стали закупать в четыре раза меньше, на 4,8 тысячи долларов. В целом на Россиюприходится два процента турецкого экспорта одежды, она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей. Сопоставимые с Россией закупки у таких стран, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды остаются Германия (16 процентов), Нидерланды (12,3 процента) и Испания (11 процентов).
https://ria.ru/20241109/mikroby-1982782514.html
https://ria.ru/20240528/odezhda-1948808848.html
россия
турция
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602849713_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_2dcca261eaadf0eb12f9cec8ea61aab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, казахстан
Экономика, Россия, Турция, Казахстан
Россия сократила импорт одежды из Турции

Россия за девять месяцев сократила импорт одежды из Турции почти вдвое

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботница в швейном цехе
Работница в швейном цехе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Работница в швейном цехе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия почти вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического ведомства.
Особенно сильно сократились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Так, мужской вязаной верхней одежды Россия ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала прошлого года, на 231 тысячу долларов, а женской — в пять раз меньше, на 147,7 тысячи.
Женщина выбирает одежду в сэконд-хенде - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Биолог выступила с предупреждением из-за опасных микробов на одежде
9 ноября, 03:50
Импорт трикотажных изделий сократился в восемь раз — до 7,6 тысячи долларов. Это же касается и других изделий, например вязаных перчаток и рукавиц, которых стали закупать в четыре раза меньше, на 4,8 тысячи долларов.
В целом на Россиюприходится два процента турецкого экспорта одежды, она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей.
Сопоставимые с Россией закупки у таких стран, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды остаются Германия (16 процентов), Нидерланды (12,3 процента) и Испания (11 процентов).
Женщина за работой в магазине - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Германия в марте поставила в Россию одежду на рекордную с сентября сумму
28 мая, 05:12
 
ЭкономикаРоссияТурцияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала