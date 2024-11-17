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Стала известна обладательница титула "Мисс Вселенная — 2024"

Стала известна обладательница титула "Мисс Вселенная — 2024" - РИА Новости, 17.11.2024

Стала известна обладательница титула "Мисс Вселенная — 2024"

Титул "Мисс Вселенная — 2024" завоевала модель из Дании Виктория Кьер, сообщается на сайте телеканала Telemundo, который вел трансляцию конкурса из Мексики. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:26

2024-11-17T09:26

2024-11-17T15:22

шоубиз

мексика

дания

новости культуры

мехико (город)

мисс вселенная

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Титул "Мисс Вселенная — 2024" завоевала модель из Дании Виктория Кьер, сообщается на сайте телеканала Telemundo, который вел трансляцию конкурса из Мексики. "Виктория Кьер — новая мисс Вселенная", — говорится в публикации.По информации телеканала, победительница шоу "Мисс Вселенная" несколько дней назад исполнился 21 год. Девушка родилась в коммуне Грибсков на севере Дании, но сейчас живет в Копенгагене. Она получила высшее образование в области бизнеса и маркетинга и работает в ювелирной индустрии, специализирующейся на продаже бриллиантов.Финальный этап 73-го конкурса "Мисс Вселенная" прошел 16 ноября в Мехико. В нем приняли участие более 120 участниц из Америки, Европы, Азии и других стран мира. Россию представляла победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2024" Валентина Алексеева. Она вошла в топ-12 участниц "Мисс Вселенная" наравне с кандидатками из Боливии, Мексики, Венесуэлы и другими.

мексика

дания

мехико (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мексика, дания, новости культуры, мехико (город), мисс вселенная