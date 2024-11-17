Стала известна обладательница титула "Мисс Вселенная — 2024"

Модель из Дании Виктория Кьер завоевала титул "Мисс Вселенная — 2024"
"Виктория Кьер — новая мисс Вселенная", — говорится в публикации.
Конкурс проводят уже 73-й раз. Россию представляет 18-летняя модель из Чувашии Валентина Алексеева. Девушка окончила школу с отличием и планирует продолжить учебу по специальности "Лечебное дело". Занимается балетом и йогой, интересуется вопросами экологии.
Конкурс проводят уже 73-й раз. Россию представляет 18-летняя модель из Чувашии Валентина Алексеева. Девушка окончила школу с отличием и планирует продолжить учебу по специальности "Лечебное дело". Занимается балетом и йогой, интересуется вопросами экологии.
Валентина участвует в конкурсах красоты с 16 лет. В соцсетях активно делится подробностями своего путешествия в Мексику: публикует кадры со съемок и отборочных туров, рассказывает о теплой атмосфере соревнований, хвалит других участниц (которым она привезла из России подарки).
Валентина участвует в конкурсах красоты с 16 лет. В соцсетях активно делится подробностями своего путешествия в Мексику: публикует кадры со съемок и отборочных туров, рассказывает о теплой атмосфере соревнований, хвалит других участниц (которым она привезла из России подарки).
Для выходов в свет девушка часто выбирает наряды в русском стиле: легкое цветочное платье, коктейльный блестящий образ с диадемой в духе "Лебединого озера", платье "Русская зима", расшитое сотнями тысяч стразов. Аксессуары — накидки и короны-кокошники.
Для выходов в свет девушка часто выбирает наряды в русском стиле: легкое цветочное платье, коктейльный блестящий образ с диадемой в духе "Лебединого озера", платье "Русская зима", расшитое сотнями тысяч стразов. Аксессуары — накидки и короны-кокошники.
Один из самых обсуждаемых образов Валентины Алексеевой — от российского дизайнера Ольги Маляровой из коллекции "Девичьи грезы". Бежевая ткань словно покрывает фигуру волшебным сиянием. Лиф богато декорирован, а юбка в пол — из полупрозрачной ткани.
Один из самых обсуждаемых образов Валентины Алексеевой — от российского дизайнера Ольги Маляровой из коллекции "Девичьи грезы". Бежевая ткань словно покрывает фигуру волшебным сиянием. Лиф богато декорирован, а юбка в пол — из полупрозрачной ткани.
Полуфиналисток раньше было 20, теперь — 30. Это одно из главных нововведений конкурса.
На фото: Мара Топич из Эквадора
Полуфиналисток раньше было 20, теперь — 30. Это одно из главных нововведений конкурса.
На фото: Мара Топич из Эквадора
Не обошлось без скандалов: участницу из Панамы, модель Итали Мору, дисквалифицировали. Почему — не объясняют. Говорят, она ушла из отеля на свидание, никого об этом не предупредив. Сама Итали сообщила, что поссорилась с организаторами.
На фото: участница от Панамы Итали Мора
Не обошлось без скандалов: участницу из Панамы, модель Итали Мору, дисквалифицировали. Почему — не объясняют. Говорят, она ушла из отеля на свидание, никого об этом не предупредив. Сама Итали сообщила, что поссорилась с организаторами.
На фото: участница от Панамы Итали Мора
Впервые в конкурсе приняли участие девушки из Эритреи, Гвинеи, Ирана, Макао, Мальдивских островов, Молдовы, Северной Македонии, Сомали, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.
На фото: Татьяна Калмелл от Перу
Впервые в конкурсе приняли участие девушки из Эритреи, Гвинеи, Ирана, Макао, Мальдивских островов, Молдовы, Северной Македонии, Сомали, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.
На фото: Татьяна Калмелл от Перу
Представительницы Венесуэлы семь раз удостаивались титула "Мисс Вселенная". Больше только американки — девять.
На фото: Илиана Маркес из Венесуэлы
Представительницы Венесуэлы семь раз удостаивались титула "Мисс Вселенная". Больше только американки — девять.
На фото: Илиана Маркес из Венесуэлы
Раньше к конкурсу допускали только девушек до 28 лет. Теперь это ограничение отменили, что позволило испытать удачу 81-летней модели Чхве Сун Хва из Южной Кореи. Но она выбыла из национального отбора — на последнем этапе.
На фото: участница от Доминиканской Республики Селине Сантос
Раньше к конкурсу допускали только девушек до 28 лет. Теперь это ограничение отменили, что позволило испытать удачу 81-летней модели Чхве Сун Хва из Южной Кореи. Но она выбыла из национального отбора — на последнем этапе.
На фото: участница от Доминиканской Республики Селине Сантос
Также отменили ограничения по росту и весу. Конкурс часто критиковали за объективизацию женщин и навязывание стандартов красоты. Организаторы прислушались к общественному мнению.
На фото: участница из Германии Пиа Тайссен
Также отменили ограничения по росту и весу. Конкурс часто критиковали за объективизацию женщин и навязывание стандартов красоты. Организаторы прислушались к общественному мнению.
На фото: участница из Германии Пиа Тайссен
Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.
На фото: Петра Сивакова из Словакии
Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.
На фото: Петра Сивакова из Словакии
Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.
На фото: участница от Сингапура Шарлотта Чиа
Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.
На фото: участница от Сингапура Шарлотта Чиа
Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.
На фото: Виктория Тейлвиг из Дании
Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.
На фото: Виктория Тейлвиг из Дании
Иногда на церемонии награждения происходят казусы. В 2015-м ведущий по ошибке назвал победительницей красавицу из Колумбии Ариадну Гутьеррес. На ее голову уже надели корону, когда его поправили. На самом деле выиграла представительница Филиппин.
На фото: Даниэла Толоса из Колумбии
Иногда на церемонии награждения происходят казусы. В 2015-м ведущий по ошибке назвал победительницей красавицу из Колумбии Ариадну Гутьеррес. На ее голову уже надели корону, когда его поправили. На самом деле выиграла представительница Филиппин.
На фото: Даниэла Толоса из Колумбии
Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.
На фото: Клара Шафира Кребс из Индонезии
Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.
На фото: Клара Шафира Кребс из Индонезии
Первой "Мисс Вселенной" стала девушка из Финляндии Арми Куусела. Ей досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.
На фото: участница от Зимбабве Сахиле Дубе
Первой "Мисс Вселенной" стала девушка из Финляндии Арми Куусела. Ей досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.
На фото: участница от Зимбабве Сахиле Дубе
Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.
На фото: Франческа Рустем из Албании
Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.
На фото: Франческа Рустем из Албании
В прошлом году титул выиграла 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.
На фото: Луана Кавальканте из Бразилии
В прошлом году титул выиграла 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.
На фото: Луана Кавальканте из Бразилии
Конкурс проводят уже 73-й раз. Россию представляет 18-летняя модель из Чувашии Валентина Алексеева. Девушка окончила школу с отличием и планирует продолжить учебу по специальности "Лечебное дело". Занимается балетом и йогой, интересуется вопросами экологии.
Валентина участвует в конкурсах красоты с 16 лет. В соцсетях активно делится подробностями своего путешествия в Мексику: публикует кадры со съемок и отборочных туров, рассказывает о теплой атмосфере соревнований, хвалит других участниц (которым она привезла из России подарки).
Для выходов в свет девушка часто выбирает наряды в русском стиле: легкое цветочное платье, коктейльный блестящий образ с диадемой в духе "Лебединого озера", платье "Русская зима", расшитое сотнями тысяч стразов. Аксессуары — накидки и короны-кокошники.
Один из самых обсуждаемых образов Валентины Алексеевой — от российского дизайнера Ольги Маляровой из коллекции "Девичьи грезы". Бежевая ткань словно покрывает фигуру волшебным сиянием. Лиф богато декорирован, а юбка в пол — из полупрозрачной ткани.
Полуфиналисток раньше было 20, теперь — 30. Это одно из главных нововведений конкурса.
На фото: Мара Топич из Эквадора
Не обошлось без скандалов: участницу из Панамы, модель Итали Мору, дисквалифицировали. Почему — не объясняют. Говорят, она ушла из отеля на свидание, никого об этом не предупредив. Сама Итали сообщила, что поссорилась с организаторами.
На фото: участница от Панамы Итали Мора
Впервые в конкурсе приняли участие девушки из Эритреи, Гвинеи, Ирана, Макао, Мальдивских островов, Молдовы, Северной Македонии, Сомали, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.
На фото: Татьяна Калмелл от Перу
Представительницы Венесуэлы семь раз удостаивались титула "Мисс Вселенная". Больше только американки — девять.
На фото: Илиана Маркес из Венесуэлы
Раньше к конкурсу допускали только девушек до 28 лет. Теперь это ограничение отменили, что позволило испытать удачу 81-летней модели Чхве Сун Хва из Южной Кореи. Но она выбыла из национального отбора — на последнем этапе.
На фото: участница от Доминиканской Республики Селине Сантос
Также отменили ограничения по росту и весу. Конкурс часто критиковали за объективизацию женщин и навязывание стандартов красоты. Организаторы прислушались к общественному мнению.
На фото: участница из Германии Пиа Тайссен
Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.
На фото: Петра Сивакова из Словакии
Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.
На фото: участница от Сингапура Шарлотта Чиа
Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.
На фото: Виктория Тейлвиг из Дании
Иногда на церемонии награждения происходят казусы. В 2015-м ведущий по ошибке назвал победительницей красавицу из Колумбии Ариадну Гутьеррес. На ее голову уже надели корону, когда его поправили. На самом деле выиграла представительница Филиппин.
На фото: Даниэла Толоса из Колумбии
Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.
На фото: Клара Шафира Кребс из Индонезии
Первой "Мисс Вселенной" стала девушка из Финляндии Арми Куусела. Ей досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.
На фото: участница от Зимбабве Сахиле Дубе
Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.
На фото: Франческа Рустем из Албании
В прошлом году титул выиграла 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.
На фото: Луана Кавальканте из Бразилии