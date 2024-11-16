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"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты

"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты - РИА Новости, 16.11.2024

"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты

В Мехико проходит грандиозное шоу "Мисс Вселенная". В этом году в полуфинал вышли 30 представительниц разных стран. О самых красивых девушках и нововведениях... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:00

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. В Мехико проходит грандиозное шоу "Мисс Вселенная". В этом году в полуфинал вышли 30 представительниц разных стран. О самых красивых девушках и нововведениях конкурса — в фотоленте РИА Новости.

мексика

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