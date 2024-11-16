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"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты - РИА Новости, 16.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.11.2024 (обновлено: 08:14 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/konkurs-1983670964.html
"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты
"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты - РИА Новости, 16.11.2024
"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты
В Мехико проходит грандиозное шоу "Мисс Вселенная". В этом году в полуфинал вышли 30 представительниц разных стран. О самых красивых девушках и нововведениях... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T08:00
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. В Мехико проходит грандиозное шоу "Мисс Вселенная". В этом году в полуфинал вышли 30 представительниц разных стран. О самых красивых девушках и нововведениях конкурса — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Знаменитости, Дональд Трамп, Мексика, Мехико
"Мисс Вселенная — 2024": как выглядят самые красивые девушки планеты

Финал "Мисс Вселенная-2024" в Мексике: как выглядят самые красивые участницы

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. В Мехико проходит грандиозное шоу "Мисс Вселенная". В этом году в полуфинал вышли 30 представительниц разных стран. О самых красивых девушках и нововведениях конкурса — в фотоленте РИА Новости.
© Getty Images / Hector Vivas

Конкурс проводят уже 73-й раз. Россию представляет 18-летняя модель из Чувашии Валентина Алексеева. Девушка окончила школу с отличием и планирует продолжить учебу по специальности "Лечебное дело". Занимается балетом и йогой, интересуется вопросами экологии.

Мисс Россия Валентина Алексеева на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Конкурс проводят уже 73-й раз. Россию представляет 18-летняя модель из Чувашии Валентина Алексеева. Девушка окончила школу с отличием и планирует продолжить учебу по специальности "Лечебное дело". Занимается балетом и йогой, интересуется вопросами экологии.

© Getty Images / Hector Vivas
1 из 18
© Фото : соцсети Валентины Алексеевой

Валентина участвует в конкурсах красоты с 16 лет. В соцсетях активно делится подробностями своего путешествия в Мексику: публикует кадры со съемок и отборочных туров, рассказывает о теплой атмосфере соревнований, хвалит других участниц (которым она привезла из России подарки).

Участница от России Валентина Алексеева

Валентина участвует в конкурсах красоты с 16 лет. В соцсетях активно делится подробностями своего путешествия в Мексику: публикует кадры со съемок и отборочных туров, рассказывает о теплой атмосфере соревнований, хвалит других участниц (которым она привезла из России подарки).

© Фото : соцсети Валентины Алексеевой
2 из 18
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Для выходов в свет девушка часто выбирает наряды в русском стиле: легкое цветочное платье, коктейльный блестящий образ с диадемой в духе "Лебединого озера", платье "Русская зима", расшитое сотнями тысяч стразов. Аксессуары — накидки и короны-кокошники.

Участница от России Валентина Алексеева

Для выходов в свет девушка часто выбирает наряды в русском стиле: легкое цветочное платье, коктейльный блестящий образ с диадемой в духе "Лебединого озера", платье "Русская зима", расшитое сотнями тысяч стразов. Аксессуары — накидки и короны-кокошники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 18
© Фото : соцсети Валентины Алексеевой

Один из самых обсуждаемых образов Валентины Алексеевой — от российского дизайнера Ольги Маляровой из коллекции "Девичьи грезы". Бежевая ткань словно покрывает фигуру волшебным сиянием. Лиф богато декорирован, а юбка в пол — из полупрозрачной ткани.

Участница от России Валентина Алексеева

Один из самых обсуждаемых образов Валентины Алексеевой — от российского дизайнера Ольги Маляровой из коллекции "Девичьи грезы". Бежевая ткань словно покрывает фигуру волшебным сиянием. Лиф богато декорирован, а юбка в пол — из полупрозрачной ткани.

© Фото : соцсети Валентины Алексеевой
4 из 18
© Getty Images / Hector Vivas

Полуфиналисток раньше было 20, теперь — 30. Это одно из главных нововведений конкурса.

На фото: Мара Топич из Эквадора

Мисс Эквадор Мара Топич на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Полуфиналисток раньше было 20, теперь — 30. Это одно из главных нововведений конкурса.

На фото: Мара Топич из Эквадора

© Getty Images / Hector Vivas
5 из 18
© Фото : italy.mora

Не обошлось без скандалов: участницу из Панамы, модель Итали Мору, дисквалифицировали. Почему — не объясняют. Говорят, она ушла из отеля на свидание, никого об этом не предупредив. Сама Итали сообщила, что поссорилась с организаторами.

На фото: участница от Панамы Итали Мора

Участница от Панамы Италия Мора

Не обошлось без скандалов: участницу из Панамы, модель Итали Мору, дисквалифицировали. Почему — не объясняют. Говорят, она ушла из отеля на свидание, никого об этом не предупредив. Сама Итали сообщила, что поссорилась с организаторами.

На фото: участница от Панамы Итали Мора

© Фото : italy.mora
6 из 18
© Getty Images / Hector Vivas

Впервые в конкурсе приняли участие девушки из Эритреи, Гвинеи, Ирана, Макао, Мальдивских островов, Молдовы, Северной Македонии, Сомали, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

На фото: Татьяна Калмелл от Перу

Мисс Перу Татьяна Калмелл на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Впервые в конкурсе приняли участие девушки из Эритреи, Гвинеи, Ирана, Макао, Мальдивских островов, Молдовы, Северной Македонии, Сомали, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

На фото: Татьяна Калмелл от Перу

© Getty Images / Hector Vivas
7 из 18
© AP Photo / Fernando Llano

Представительницы Венесуэлы семь раз удостаивались титула "Мисс Вселенная". Больше только американки — девять.

На фото: Илиана Маркес из Венесуэлы

Мисс Венесуэла Илеана Маркес на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Представительницы Венесуэлы семь раз удостаивались титула "Мисс Вселенная". Больше только американки — девять.

На фото: Илиана Маркес из Венесуэлы

© AP Photo / Fernando Llano
8 из 18
© Getty Images / Hector Vivas

Раньше к конкурсу допускали только девушек до 28 лет. Теперь это ограничение отменили, что позволило испытать удачу 81-летней модели Чхве Сун Хва из Южной Кореи. Но она выбыла из национального отбора — на последнем этапе.

На фото: участница от Доминиканской Республики Селине Сантос

Мисс Доминиканская Республика Селине Сантос на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Раньше к конкурсу допускали только девушек до 28 лет. Теперь это ограничение отменили, что позволило испытать удачу 81-летней модели Чхве Сун Хва из Южной Кореи. Но она выбыла из национального отбора — на последнем этапе.

На фото: участница от Доминиканской Республики Селине Сантос

© Getty Images / Hector Vivas
9 из 18
© AP Photo / Eduardo Verdugo

Также отменили ограничения по росту и весу. Конкурс часто критиковали за объективизацию женщин и навязывание стандартов красоты. Организаторы прислушались к общественному мнению.

На фото: участница из Германии Пиа Тайссен

Участница от Германии Пиа Тайссен

Также отменили ограничения по росту и весу. Конкурс часто критиковали за объективизацию женщин и навязывание стандартов красоты. Организаторы прислушались к общественному мнению.

На фото: участница из Германии Пиа Тайссен

© AP Photo / Eduardo Verdugo
10 из 18
© Фото : соцсети Петры Сиваковой

Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.

На фото: Петра Сивакова из Словакии

Участница от Словакии Петра Сивакова

Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.

На фото: Петра Сивакова из Словакии

© Фото : соцсети Петры Сиваковой
11 из 18
© Фото : соцсети Шарлотты Чиа

Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.

На фото: участница от Сингапура Шарлотта Чиа

Участница от Сингапура Шарлотта Чиа

Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.

На фото: участница от Сингапура Шарлотта Чиа

© Фото : соцсети Шарлотты Чиа
12 из 18
© Getty Images / Hector Vivas

Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.

На фото: Виктория Тейлвиг из Дании

Мисс Дания Виктория Тейлвиг на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.

На фото: Виктория Тейлвиг из Дании

© Getty Images / Hector Vivas
13 из 18
© Getty Images / Hector Vivas

Иногда на церемонии награждения происходят казусы. В 2015-м ведущий по ошибке назвал победительницей красавицу из Колумбии Ариадну Гутьеррес. На ее голову уже надели корону, когда его поправили. На самом деле выиграла представительница Филиппин.

На фото: Даниэла Толоса из Колумбии

Мисс Колумбия Даниэла Толоса на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Иногда на церемонии награждения происходят казусы. В 2015-м ведущий по ошибке назвал победительницей красавицу из Колумбии Ариадну Гутьеррес. На ее голову уже надели корону, когда его поправили. На самом деле выиграла представительница Филиппин.

На фото: Даниэла Толоса из Колумбии

© Getty Images / Hector Vivas
14 из 18
© Getty Images / Hector Vivas

Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.

На фото: Клара Шафира Кребс из Индонезии

Мисс Индонезия Клара Шафира Кребс на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.

На фото: Клара Шафира Кребс из Индонезии

© Getty Images / Hector Vivas
15 из 18
© Фото : соцсети Сахиле Дубе

Первой "Мисс Вселенной" стала девушка из Финляндии Арми Куусела. Ей досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.

На фото: участница от Зимбабве Сахиле Дубе

Участница от Зимбабве Сахиле Дубе

Первой "Мисс Вселенной" стала девушка из Финляндии Арми Куусела. Ей досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.

На фото: участница от Зимбабве Сахиле Дубе

© Фото : соцсети Сахиле Дубе
16 из 18
© Getty Images / Eyepix Group

Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.

На фото: Франческа Рустем из Албании

Мисс Албания Франческа Рустем на красной ковровой дорожке во время гала-концерта Catrinas, Мехико-Сити, Мексика

Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.

На фото: Франческа Рустем из Албании

© Getty Images / Eyepix Group
17 из 18
© AP Photo / Fernando Llano

В прошлом году титул выиграла 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

На фото: Луана Кавальканте из Бразилии

Мисс Бразилия Луана Кавальканте на 73-м конкурсе Мисс Вселенная, Мехико-Сити, Мексика

В прошлом году титул выиграла 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

На фото: Луана Кавальканте из Бразилии

© AP Photo / Fernando Llano
18 из 18
 
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