https://ria.ru/20241117/konkurs-1984263725.html

Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена"

Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 17.11.2024

Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена"

Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:24

2024-11-17T16:24

2024-11-17T16:24

ленинградская область

ленинградская область

нижний новгород

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба правительства региона. "Генерируют идеи, разрабатывают проекты, направленные на решение проблем региона, победители: Валерия Никанюк из Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, Иван Ткаченко и Елена Савинцева из Выборгского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина и Александр Доронин из Выборгского политехнического колледжа "Александровский", - сообщает пресс-служба. В финале конкурса в Нижнем Новгороде ребята работали в команде с ведущими экспертами в области медиа, образования, спорта, бизнеса, профориентации и учились презентовали проектные инициативы на тему крепкой семьи, патриотизма и созидательного труда. В 2024 году в конкурсе участвовало более 1 миллиона ребят, а в финал вышли 600 человек. "Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых", который входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Конкурсные этапы пятого сезона 2024 года были объединены единой темой, посвященной Году семьи: "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. За победу в конкурсе лауреаты I степени получили 1 миллион рублей, а лауреаты 2 степени 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240722/putin-1961288963.html

ленинградская область

нижний новгород

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ленинградская область, нижний новгород