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Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 17.11.2024
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Ленинградская область
 
16:24 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/konkurs-1984263725.html
Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена"
Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 17.11.2024
Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена"
Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:24
2024-11-17T16:24
ленинградская область
ленинградская область
нижний новгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба правительства региона. "Генерируют идеи, разрабатывают проекты, направленные на решение проблем региона, победители: Валерия Никанюк из Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, Иван Ткаченко и Елена Савинцева из Выборгского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина и Александр Доронин из Выборгского политехнического колледжа "Александровский", - сообщает пресс-служба. В финале конкурса в Нижнем Новгороде ребята работали в команде с ведущими экспертами в области медиа, образования, спорта, бизнеса, профориентации и учились презентовали проектные инициативы на тему крепкой семьи, патриотизма и созидательного труда. В 2024 году в конкурсе участвовало более 1 миллиона ребят, а в финал вышли 600 человек. "Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых", который входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Конкурсные этапы пятого сезона 2024 года были объединены единой темой, посвященной Году семьи: "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. За победу в конкурсе лауреаты I степени получили 1 миллион рублей, а лауреаты 2 степени 200 тысяч рублей.
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ленинградская область, нижний новгород
Ленинградская область , Ленинградская область, Нижний Новгород

Четыре студента из Ленобласти победили в конкурсе "Большая перемена"

© Фото : Админка Ленобласти/Telegram Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
 Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе Большая перемена - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Админка Ленобласти/Telegram
Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Четыре студента из Ленинградской области выиграли во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Генерируют идеи, разрабатывают проекты, направленные на решение проблем региона, победители: Валерия Никанюк из Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, Иван Ткаченко и Елена Савинцева из Выборгского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина и Александр Доронин из Выборгского политехнического колледжа "Александровский", - сообщает пресс-служба.
В финале конкурса в Нижнем Новгороде ребята работали в команде с ведущими экспертами в области медиа, образования, спорта, бизнеса, профориентации и учились презентовали проектные инициативы на тему крепкой семьи, патриотизма и созидательного труда. В 2024 году в конкурсе участвовало более 1 миллиона ребят, а в финал вышли 600 человек.
"Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых", который входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Конкурсные этапы пятого сезона 2024 года были объединены единой темой, посвященной Году семьи: "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. За победу в конкурсе лауреаты I степени получили 1 миллион рублей, а лауреаты 2 степени 200 тысяч рублей.
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