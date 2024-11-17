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Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам - РИА Новости, 17.11.2024
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04:34 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/knr-1984209752.html
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам
Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:34
2024-11-17T04:34
в мире
китай
сша
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС."Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.При этом, указал он, "если мы будем относиться друг к другу как к противникам и участвовать в недобросовестной конкуренции, китайско-американские отношения столкнутся с затруднениями или даже регрессом".
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам

Си Цзиньпин: США и КНР не должны рассматривать друг друга в качестве врагов

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС.
"Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
При этом, указал он, "если мы будем относиться друг к другу как к противникам и участвовать в недобросовестной конкуренции, китайско-американские отношения столкнутся с затруднениями или даже регрессом".
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
04:22
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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