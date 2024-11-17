https://ria.ru/20241117/knr-1984209752.html

Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам

Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам

Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T04:34

2024-11-17T04:34

2024-11-17T04:34

в мире

китай

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС."Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.При этом, указал он, "если мы будем относиться друг к другу как к противникам и участвовать в недобросовестной конкуренции, китайско-американские отношения столкнутся с затруднениями или даже регрессом".

https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html

китай

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден