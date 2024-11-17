https://ria.ru/20241117/knr-1984209752.html
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам
Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:34
2024-11-17T04:34
2024-11-17T04:34
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС."Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.При этом, указал он, "если мы будем относиться друг к другу как к противникам и участвовать в недобросовестной конкуренции, китайско-американские отношения столкнутся с затруднениями или даже регрессом".
https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6bd295a5363c649d6205a627e63562a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин: США и КНР не должны относиться друг к другу как к врагам
Си Цзиньпин: США и КНР не должны рассматривать друг друга в качестве врагов
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС.
"Если две страны будут рассматривать друг друга в качестве партнеров и будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий, китайско-американские отношения смогут достичь стремительного развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
При этом, указал он, "если мы будем относиться друг к другу как к противникам и участвовать в недобросовестной конкуренции, китайско-американские отношения столкнутся с затруднениями или даже регрессом".