https://ria.ru/20241117/knr-1984202219.html
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США - РИА Новости, 17.11.2024
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T00:47
2024-11-17T00:47
2024-11-17T01:12
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией выигравшего выборы президента Дональда Трампа, сообщает пул журналистов Белого дома."Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов", — заявил господин Си.Китай по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с США, подчеркнул председатель КНР.Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.
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в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Джо Байден, Дональд Трамп
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с новой администрацией США
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией выигравшего выборы президента Дональда Трампа, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов", — заявил господин Си.
Китай по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с США, подчеркнул председатель КНР.
Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме
, Перу
.