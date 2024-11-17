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Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США - РИА Новости, 17.11.2024
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00:47 17.11.2024 (обновлено: 01:12 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/knr-1984202219.html
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США - РИА Новости, 17.11.2024
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T00:47
2024-11-17T01:12
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией выигравшего выборы президента Дональда Трампа, сообщает пул журналистов Белого дома."Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов", — заявил господин Си.Китай по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с США, подчеркнул председатель КНР.Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.
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в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Джо Байден, Дональд Трамп
Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США

Си Цзиньпин заявил, что готов работать с новой администрацией США

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией выигравшего выборы президента Дональда Трампа, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов", — заявил господин Си.
Китай по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с США, подчеркнул председатель КНР.
Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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В миреСШАКитайПекинСи ЦзиньпинДжо БайденДональд Трамп
 
 
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