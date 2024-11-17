https://ria.ru/20241117/knr-1984202219.html

Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США

Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США - РИА Новости, 17.11.2024

Председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией США

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T00:47

2024-11-17T00:47

2024-11-17T01:12

в мире

сша

китай

пекин

си цзиньпин

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в воскресенье заявил, что Китай готов работать с новой администрацией выигравшего выборы президента Дональда Трампа, сообщает пул журналистов Белого дома."Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов", — заявил господин Си.Китай по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с США, подчеркнул председатель КНР.Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

https://ria.ru/20241116/si-1984115468.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, джо байден, дональд трамп