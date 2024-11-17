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Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024
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05:45 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:45
2024-11-17T05:45
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
украина
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит "челночную дипломатию" и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, украина
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Украина
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
"Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит "челночную дипломатию" и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США
04:36
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДжо БайденУкраина
 
 
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