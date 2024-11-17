https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html

Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин

Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024

Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин

Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:45

2024-11-17T05:45

2024-11-17T05:45

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

украина

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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит "челночную дипломатию" и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20241117/kitay-1984209875.html

китай

сша

украина

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, украина