https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:45
2024-11-17T05:45
2024-11-17T05:45
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. "Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит "челночную дипломатию" и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, украина
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Украина
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу