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Си Цзиньпин рассказал о принципах в отношениях с США - РИА Новости, 17.11.2024
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04:46 17.11.2024 (обновлено: 06:25 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/kitay-1984210288.html
Си Цзиньпин рассказал о принципах в отношениях с США
Си Цзиньпин рассказал о принципах в отношениях с США - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин рассказал о принципах в отношениях с США
Приверженность Китая взаимному уважению и мирному сосуществованию как принципам развития китайско-американских отношений остается неизменной, заявил... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:46
2024-11-17T06:25
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Приверженность Китая взаимному уважению и мирному сосуществованию как принципам развития китайско-американских отношений остается неизменной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу."Цель Китая по обеспечению стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений не изменилась, приверженность Пекина взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству как принципам ведения китайско-американских отношений не изменились", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он также добавил, что вместе с тем "позиция Китая решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития остается неизменной, как и желание продолжать традиционную дружбу между китайским и американским народами".
https://ria.ru/20241117/kitay-1984209078.html
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин рассказал о принципах в отношениях с США

Си Цзиньпин: приверженность Китая взаимному уважению остается неизменной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Приверженность Китая взаимному уважению и мирному сосуществованию как принципам развития китайско-американских отношений остается неизменной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу.
"Цель Китая по обеспечению стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений не изменилась, приверженность Пекина взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству как принципам ведения китайско-американских отношений не изменились", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он также добавил, что вместе с тем "позиция Китая решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития остается неизменной, как и желание продолжать традиционную дружбу между китайским и американским народами".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДжо БайденСаммит АТЭС
 
 
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