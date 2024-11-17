https://ria.ru/20241117/kitay-1984209875.html

Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США

Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США

Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T04:36

2024-11-17T04:36

2024-11-17T04:55

в мире

сша

китай

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу."Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".

https://ria.ru/20241117/bajden-1984208403.html

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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден