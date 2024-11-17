https://ria.ru/20241117/kitay-1984209875.html
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США
Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:36
2024-11-17T04:36
2024-11-17T04:55
в мире
сша
китай
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855415217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4ba88499542089983a7da1f899af2a2.jpg
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу."Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".
https://ria.ru/20241117/bajden-1984208403.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855415217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95daaf8e92333fba10c9fd0fb3ed689b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США
Си Цзиньпин: если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу.
"Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".