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Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США - РИА Новости, 17.11.2024
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04:36 17.11.2024 (обновлено: 04:55 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/kitay-1984209875.html
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США
Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:36
2024-11-17T04:55
в мире
сша
китай
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу."Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".
https://ria.ru/20241117/bajden-1984208403.html
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин рассказал о доверии в отношениях с США

Си Цзиньпин: если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие

© AP Photo / Selim ChtaytiПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Selim Chtayti
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Перу.
"Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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