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Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили двусторонние отношения
Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили двусторонние отношения
Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T03:43
2024-11-17T03:43
2024-11-17T04:58
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, Перу."Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин также отметил, что "стабильное развитие китайско-американских отношений, как важнейших двусторонних отношений в мире, связано не только с народами двух стран, но и с судьбой человечества".
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили двусторонние отношения
Си Цзиньпин: соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, Перу.
"Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что "стабильное развитие китайско-американских отношений, как важнейших двусторонних отношений в мире, связано не только с народами двух стран, но и с судьбой человечества".