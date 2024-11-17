https://ria.ru/20241117/kitay-1984208266.html

Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили двусторонние отношения

Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили двусторонние отношения

Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T03:43

2024-11-17T03:43

2024-11-17T04:58

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, Перу."Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин также отметил, что "стабильное развитие китайско-американских отношений, как важнейших двусторонних отношений в мире, связано не только с народами двух стран, но и с судьбой человечества".

https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден